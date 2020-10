OptikGalleriet åbner den nye butik næste torsdag

I øjeblikket arbejder håndværkere - og indehaverne Brian og Katja Kristiansen - på højtryk for at få det hele klart til åbningen. I skrivende stund ser det lidt kaotisk ud, men Brian forsikrer, at alt bliver klart til torsdag den 5. november.

Den nye butik er lidt større end den nuværende, men den syner meget større, da lokalerne er mere hensigtsmæssigt udformet. Når man kommer ind ad døren vil smykker og ure være lige frem, mens brilleafdelingen kommer til at ligge til venstre - altsammen med meget mere plads til at vise varerne.

Brian fortæller at dette udstyr kan måle i 0,01 dioptrier, mens det nuværende kan måle i 0,25 - altså et meget mere effektivt udstyr der nu komme i OptikGalleriet.

Ud over butikken og prøverummet får OptikGalleriet også et reparationsrum og et værksted, og der bliver et lille ventehjørne, hvor der altid er kaffe på kanden.