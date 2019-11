Oplev NukeNSive fra Terslev og Greve på TV2

Se billedserie Nuke_N_Sive - alias Valdemar (nærmest) og Oscar - kan opleves i Danmark har Talent på lørdag

Haslev-Faxe Posten - 05. november 2019 kl. 10:09 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev og Greve: To seje drenge, den ene fra Terslev og den anden fra Greve, kan opleves i Danmark har Talent på TV2 på lørdag den 9. november i et liveshow - og hvis seerne giver dem stemmer nok kommer de i finalen.

Med andre ord kan du være med til at sikre dem en finaleplads. Drengene er 12-årige Valdemar Jakobsen fra Terslev og 13-årige Oscar Stahlfist fra Greve.

Når de optræder med deres danseshow - Electric Boogie - er det under navnet Nuke_N_Sive - et navn de opfandt efter at have set en video på Youtube. Her blev en dreng spurgt hvad han hed. Svaret var Nuke - og da han blev spurgt om hans alder, var svaret Sive...

Valdemar fra Terslev har danset i seks år. De første år hos CK Dans i Haslev, men de seneste tre år i Love2Dance i Solrød - og her mødte han Oscar fra Greve, der også har danset i seks år.

De to knægte blev hurtigt venner, og snakkede om at lave noget sammen - og i en pause under en turnering, satte de lige et show sammen, stillede op og vandt. Og lige siden har de været ubesejrede i Danmark.

I maj måned deltog de i Europamesterskabet i Italien og kom ind på en fornem tredjeplads. I efterårsferien deltog de i Verdensmesterskabet, der blev afholdt i Bremerhaven i Tyskland - og her nåede de til kvartfinalen.

Danmark har talent

Det er altså et par drenge der virkelig har fat i noget stort. Det er indehaveren af Love2Dance, Fritz Wehner, da også helt klar over, så han foreslog dem at stille op i Danmark har Talent.

Den opfordring greb Valdemar og Oscar straks, og de gik i gang med at finde musik og lave koreo­grafi helt selv. Og det at de selv har lavet det hele imponerede dommerne da de var til audition i foråret - alle fire dommere vendte tommelfingeren opad.

Men dermed var Nuke_N_Sive ikke sikre på at gå videre til liveshows - for der var mange flere dommerne ,,godkendte" til audition, end der er plads til i de shows der vises direkte på tv.

Så dommerne skulle gennem en hård udvælgelse efterfølgende, men heldigvis er der blevet plads til Valdemar og Oscar, og du kan opleve dem på TV2 på lørdag.

Drengene er ikke kommet sovende til deres succes. De øver næsten hver dag og på torsdag og fredag skal de i studiet for at øve, og lørdag er der generalprøve inden det går løs for alvor om aftenen.

Bliver I ikke nervøse når I skal på scenen, ville avisen vide.

- Lige inden vi skal ind kriller det da i maven, men når vi først er på scenen, så er det bare så fedt, siger Valdemar - og Oscar supplerer med at det er mega cool.

Nuke_N_Sive ,,nøjes" ikke med at deltage i danseturneringer og optræde på tv - de har også været hyret til at optræde for nogle virksomheder og de har optrådt ved Stafet for Livet i Greve.

Kort og godt

Nuke: Valdemar Jakobsen, 12 år. Bor i Terslev og går i 6. klasse på Terslev Skole.

Sive: Oscar Stahlfist, 13 år. Bor i Greve og går i 7. klasse på Holme- agerskolen i Greve.

Danmark har Talent: TV2 på lørdag kl. 21.00.