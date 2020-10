Opera i Faxes gader...

Operaen, bestående af to operasangere, sopranen Lea Quortrup og mezzosopranen Ingeborg Fangel Mo, trak deres pianist, Troels Roland, med sit klaver, rundt i Faxes gader for at synge og spille onsdag eftermiddag.

Konceptet er, at de stopper op, synger et par sange, og går videre, og forhåbentlig trækker flere og flere med.

Både børn, voksne og børnene i børnehaven var imponeret af musikken og lyttede opmærksomt med. Folk kom kørende i biler og stoppede kortvarigt op, for også at lytte lidt med på sangene.

- Vi hørte det, og så fulgte vi bare med, fortsatte Casper, der sammen med Jonas og deres ven Valentin, kom for at høre operaen - og de to operasangere forstod virkelig at inddrage de tre drenge, så det hele endte med at gå op i en højere enhed.