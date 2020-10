Her er alle fem fuldtidsansatte - og nogle hunde. Fra venstre: Matina, Bettina, Henrik, Miguel og Nadia

Send til din ven. X Artiklen: Online hundetræning er en kæmpe succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online hundetræning er en kæmpe succes

Haslev-Faxe Posten - 22. oktober 2020 kl. 10:37 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe: I 2013 startede Henrik Ljungström noget helt nyt i Danmark. Han tilbød at man kunne aflevere sin hund til ham - og 48 timer efter kunne man hente hunden, og så var de problemer man havde med hunden løst.

Mange var skeptiske, ja mere end det, men alligevel blev det en stor succes. Henrik trænede hunde i weekenden, og passede sit normale arbejde i hverdagene. I kort tid.

For der gik kun få måneder, før han sagde sit job op og blev fuldtidshundetræner under navnet Dog Whisperer. Men han havde stadig travlt, så igen efter et par måneder sagde hans kæreste Bettina Hansen sit gode job op og blev fuldtidshundetræner.

De 48 timer blev dog droppet på grund af de tre T'er: Tid, Tålmodighed og Timing. 48 timer var simpelthen for lidt, så det blev først til otte dage, og senere til 14 eller 28 dage som det er i dag.

I dag er det fortrinsvis problemhunde der er ,,på eksternt kursus" hos Dog Whisperer, men Henrik og Bettina fortæller, at mange også vælger at lade dem stå for den grundlæggende træning af hunden, inden den kommer hjem til den familie hvor den skal bo fremover - også selv om prisen ligger på hhv. 21.000 og 31.000 kr.

Online hundetræning

I 2015 startede Dog Whisperer igen noget helt nyt i Danmark: online hundetræning. Og hvad pokker var det. Man kan jo ikke træne hund på nettet. Jo, det kan man godt, mente Henrik og Bettina.

Og så begyndte de at lave små informative videoer om hvordan man træner sin hund til at blive en god, glad og harmonisk familiehund.

Det var ikke videoer som man bare kunne finde på nettet, nej man skulle være medlem af Dog Whisperer for at kunne se videoerne. Små teasere blev dog lagt ud for at skabe interesse for online hundetræning.

Og interessen var der. Det første år var der dog kun 115 betalende medlemmer, men nu er der mange tusinde. På spørgsmålet om hvor mange medlemmer Dog Whisperer har, siger Henrik Ljungström, med et smil: ,,Det kan jeg ikke lige huske".

Men en del må man formode, for i dag har virksomheden fem fuldtidsansatte, samt nogle løst tilknyttede, medarbejdere.

Den første der blev ansat var Miguel, som iøvrigt er Henriks søn. Han har en bachelor indenfor markedsføring og er ansat til at tage sig af alt det tekniske, sociale medier og virksomhedsudvikling - men hunde tager han sig ikke af.

Senere blev Nadia Glise ansat. Hun tager sig af marketing, sociale medier, hjemmesiden, influensere, support og meget andet. Hun har en bachelor i digital konceptudvikling. Hun træner heller ikke hunde.

Men det gør til gengæld Matina Østervang Rasmussen, som blev ansat for et par måneder siden. Hun er nu ,,i lære" som hundetræner og så har hun selv to labrador.

Går internationalt

Den store succes som Dog Whisperer har opnået i Danmark, forsøger firmaet nu at brede ud i hele verden. Derfor har de oprette et firma i USA onlinedogvideo.com hedder det.

Lige for tiden er der ikke penge i den internationale del af Dog Whisperer, men det kommer der forhåbentligt med tiden, siger Henrik og Bettina, som så må gøre brug af noget af deres viden fra hundetræningen, nemlig to af de tre T'er - Tid og Tålmodighed.

Bliver man medlem af Dog Whisperer er det ikke kun videoerne man får adgang til. Man kan også få support. Det kan blandt andet ske via drive-in hundetræning to gange om måneden.

Her kan man, efter tilmedling, komme til træning helt fysisk - hele familien og hunden - og få hjælp til det, man ikke har kunnet få løst via videoerne og den support man kan få online fra Henrik og Bettina.

Herudover er der grupper rundt om i landet. Her kan man hjælpe og støtte hinanden samt mødes for at træne sammen - og hygge sig - og endelig er der Gæstebogen, hvor alle kan være med. Også ikke-medlemmer.

Hvorfor er det en succes?

- Jeg tror en af årsagerne til succesen er at vores sprog er helt almindeligt. Vi siger og fortæller tingene så alle kan forstå det - og så selvfølgelig fordi man kan se videoerne når man har tid - og man kan se dem igen og igen, siger Nadia Glise.

Og Henrik supplerer med at sige, at mange er ,,gået tør for tid". Vi har så meget vi skal hele tiden, så det med at gå til træning hver tirsdag kl. 19 er umuligt for rigtig mange. Derfor er online træning et godt supplement.

Henrik understreger samtidig, at online hundetræning er for den helt almindelige familiehund. Det er ikke beregnet for dem der vil gå i konkurrence med deres hund, eller bruge den til helt bestemte ting. Her er det foreningerne man skal henvende sig til, så man altid kan træne sammen med andre med samme mål.

Dronningen

Henrik Ljungström har hjulpet mange forskellig mennesker og hunde. Blandt andet Dronning Margrethe og Prins Henrik - og han har sågar været på Fredensborg for at træne gravhunden Helike sammen med majestæten.

Du kan læse mere om online hundetræning på hjemmesiden dogwhisperer.dk