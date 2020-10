Nyt spillertøj til Faxes U13

Fodbold: Faxe Boldklub U13 drenge har fået nyt tøj. Holdet har i flere år bestået af de samme spillere, men nogle spillere valgte i løbet af sidste efterår at søge til andre klubber.

Heldigvis er der kommet nye spillere til, men med plads til flere spillelystne drenge. En forældregruppe bestående af Louise Grosen Bille, Nadia Butt og Julie Nøddebo Sørensen besluttede at drengene skulle udstyres med nyt spillertøj, kamptøj, en windbreaker og et fritidssæt. De gik i gang med at finde sponsore så drengene kunne få nyt tøj.