Ny ungdomsbog foregår i Haslev

- Jeg fandt ud af, at Gyldendal havde udskrevet en konkurrence, der lød på at skrive en kærlighedshistorie til helt unge mennesker. Jeg havde i et stykke tid tænkt på at prøve en anden genre end den vanlige, så jeg besluttede mig for at gøre et forsøg, fortæller Lise Qvistgaard.

I bogen møder man drengen Elias, der sammen med sin far, flytter fra Nordsjælland til Haslev. I nabohuset bor pigen, Sigga, sammen med sin mor. Siggas far er udstationeret i Rom. De to unge mennesker finder hurtigt sammen i et nyt og spændende venskab, og kan bl.a. dele alt det der med at være sure på de voksne. Både de fraværende og de nærværende. Huset, Elias og hans far er flyttet ind i, er et tidligere dødsbo, og Elias og Sigga kaster sig sammen over opgaven at rydde loftet i huset. Og da det jo er en kærlighedshistorie, kommer man naturligvis heller ikke uden om en spirrende forelskelse...