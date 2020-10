Se billedserie Mikkel Severinsen er ny chefoptiker hos Dit Syn Faxe. Foto: Peer Rasmussen

Ny chefoptiker i butikken

Haslev-Faxe Posten - 07. oktober 2020 kl. 12:15 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Faxe: Den 1. oktober begyndte Mikkel Severinsen som ny chefoptiker i Dit Syn på Vinkældertorvet 3.

Mikkel Severinsen kommer fra en lignende stilling hos Thiele i Vordingborg, hvor han var ansat fra den 1. september 2019, indtil han tiltrådte hos indehaver Lotte Holmqvist i butikken i Faxe.

Han blev uddannet som optometrist i begyndelsen af 2018.

- Det stod hurtigt klart for mig, at jeg gerne ville være chefoptiker, så jeg har arbejdet henimod det i et års tid. Jeg så selv et potentiale i, at jeg kunne varetage en sådan opgave, og det var der heldigvis også, som kunne, fortæller han.

- Årsagen til, at jeg gerne ville være chefoptiker her i Faxe, er at jeg så nogle spændende udfordringer for mig. Ved at arbejde i en privat optikerbutik, får man en helt anden frihed til at være med til at præge butikken, end man gør i en stor kæde. Samtidig synes jeg, at Lotte Holmqvist har gang i nogle gode ting i de tre butikker, hun ejer her i Faxe, Haslev og Ringsted.

Købt andel

Mikkel Severinsen bliver ikke kun chefoptiker i butikken i Faxe, han har også købt en andel.

- Jeg skal være et fast ansigt her i butikken, men hen ad vejen vil jeg også blive mere og mere inddraget i Lotte Holmqvists to andre brilleforretninger. Det, at jeg har købt en andel af butikken gør selvfølgelig, at jeg får en tættere tilhørsforhold og at man giver ekstra meget af sig selv til den, fortæller han.

- Jeg glæder mig meget til at møde kunderne i Faxe og omegn. Det at være i øjenhøjde med kunderne betyder meget for mig. Faxe er en by, hvor alle kender alle, og det kan jeg vældig godt lide. Der er plads og tid til en hyggesludder med kunderne, og det er vældig rart, uddyber Mikkel Svendsen.

På grund af corona-situationen bliver der ikke holdt decideret reception for Mikkel Svendsen, men der vil være forskellige kampagner i butikken.

- Folk er også velkommen til at komme ind og hilse på, når man kommer forbi, siger han med et smil på læben.

Mikkel Severinsen bor privat i Næstved og kommer oprindeligt fra Thisted.