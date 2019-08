Allan Willy Nielsen (i midten) er klar til at åbne Rønnede Bilsalg. Her står han sammen med sin frue Ann Morgenstjærne Rasmussen og Jens Andersen fra ABC Bilsyn

Ny brugtvognsforretning i Rønnede

Haslev-Faxe Posten - 28. august 2019 kl. 10:33 Af Birgitta Kristina Carlberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rønnede: Mange har allerede langt mærke til, at der er ved at ske noget nyt ude ved ABC Bilsyn i Rønnede. På gruspladsen, der vender ud mod Vordingborgvej, er der nemlig dukket et par biler op med prisskilte i forruden. Det er den snart 61-årige Allan Willy Nielsen, der har lejet sig ind hos ABC, og åbner Rønnede Bilsalg den 1. september.

Det er gode brugte biler, der skal sælges her. Biler som Allan Willy Nielsen selv er ude at købe og gøre i stand til videresalg. Her i starten vil der være et udvalg på en 10-12 biler, til næste år sansynligvis lidt flere.

- Det er selvfølgelig brugte biler, men alle bliver leveret med fuld udført service, siger Allan Willy Nielsen.

Allan Willy Nielsen har 44 års erfaring fra bilbranchen. Han blev udlært mekaniker tilbage i midten af 70'erne og har senest arbejdet som værkfører på et værksted i Ballerup.

Med en overskuelig årrække tilbage på arbejdsmarkedet ville en del nok lade det blive ved det. Men sådan tænkte Allan Willy Nielsen ikke, så for fire måneder siden, sagde han sit job op, for at finde på noget andet.

Et helt nyt menneske

Gennem flere år har Allan fået synet bil hos ABC Bilsyn, og han har gennem tiden haft flere gode snakke med indehaveren, Jens Andersen. Og det var under sådan en hyggesnak at Allan fandt ud af, at der var lokaler til leje hos Jens Andernsen.

- Jeg har et stort mod på nu at skulle være selvstændig. Jeg glæder mig rigtig meget til at åbne, fortæller Allan Willy Nielsen med stor begejstring i stemmen.

- Jeg er faktisk blevet et helt nyt menneske, griner han og sender et smil til fruen, Ann Morgenstjærne Rasmussen, der også giver ham sin fulde opbakning til prokejtet.

Også privat går Allan W. Nielsen meget op i biler. Det er specielt det italienske mærke Fiat, hans hjerte banker for, og han ejer da også en lille fræk en af slagsen - en Fiat 500, der er udstyret med en motor med 160 hk. Bilen bruger han, når han sammen med en gruppe venner kører trackday (racerløb) rundt om i Europa.

Rønnede Bilsalg vil have åbent i hverdagene fra klokken 11.00 - 17.00. Lørdag den 21. september afholder Rønnede Bilsalg et stort Åbent-hus-arrangementsammen med ABC Bilsyn, Dinitrol og Autobremsen, der alle holder til på Industrivej 25.