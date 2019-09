Nu kommer frimærket med hunden Audi fra Haslev

Se billedserie Audi blev fejret på behørig vis. Fra venstre godsforvalter Jens Risom, Lise Lotte Christensen fra Dansk Kennel Klub, Leif Stonor Nielsen, Pia Smedegaard fra PostNord - og forrest Audi

Haslev-Faxe Posten - 24. september 2019

Haslev: Flere måneders venten i spænding og ivrig logren med halen er ovre.

Nu sender PostNord frimærkeserien med danskernes hunde på gaden, og ét af frimærkerne prydes af den 9-årige gule labrador Audi fra Haslev, der er schweisshund og sammen med sin ejer Leif Stonor Nielsen gør en indsats for dyr i nød.

Audi er udvalgt blandt tusindvis af hunde i PostNords konkurrence, hvor danskerne kunne nominere deres firbenede venner til at komme på frimærke.

- Audi er en helt særlig hund, der betyder alt for mig. Hun er en uundværlig del af mine opgaver som registreret schweisshundefører, når vi f.eks. skal ud og eftersøge påkørt hjortevildt. Jeg har fortalt familie og venner, at nu hvor frimærket med Audi udkommer, så skal de ikke forvente at få mails fra mig længere, men i stedet en hilsen med brev, siger Leif Stonor Nielsen.

Audi har været en del af Leifs familie, siden hun blev født. Han fortæller, at Audi er tredje generations schweisshund og bestod godkendelsesprøven, da hun var bare 14 måneder gammel.

Audi er ikke familiens eneste hund. Leif har også en lille hvalp, som han er i gang med at træne op til at blive schweisshund, så der er en til at tage over efter Audi, når hun ikke kan mere.

Leif har selv trænet Audi op til at blive så dygtig som hun er, men han fortæller at han en gang imellem også træner sammen med andre schweisshundeførere.

Ikke mindre end 930 gange er Leif og Audi rykket ud

Når man mener sin hund der klar til at komme ud på rigtige opgaver, skal man op til en prøve arrangeret af naturstyrelsen, der består af et langt spor. Først går hunden et 600 meter langt spor i line, hvorefter linen tages af, og hunden skal så gå et 200 meter langt spor, inden den - forhåbentlig - finder det anskudte eller påkørte dyr.

Er det så tit Leif og Audi må rykke ud? Ja, det må man absolut sige, for Audi og Leif har været på omkring 930 eftersøgninger - så der er virkelig bud efter dem.

Leif arbejder på Gisselfeld, og godsforvalter Jens Risom, fortæller at Leif af og til også rykker ud i arbejdstiden hvis det er muligt.

- Det er jo vigtigt, at man får fundet et påkørt eller anskudt dyr, så det ikke ligger og lider, siger Jens Risom.

Ved en lille sammenkomst torsdag morgen fik Leif overrakt et meget stort frimærke og en buket blomster, og Audi fik et griseøre at hygge sig med, ligesom der var kaffe og basser til Leif kollegaer.

Det var Pia Smedegaard fra PostNord og Lise Lotte Christensen fra Dansk Kennelklub der var stået tidligt op for at mødes med Audi, Leif og hans kollegaer.

PostNord udvalgte i marts i samarbejde med Dansk Kennel Klub fem vindere i konkurrencen, og nu er frimærkerne altså klar. Udover Audi er de fire andre vindere schæferen Theo fra Kibæk i Vestjylland, de islandske fårehunde Gaia, Bliða og Píla fra Hadsten i Østjylland, golden retrieveren Chivas fra Gørløse i Nordsjælland og den glathårede foxterrier Mille fra nordjyske Ejdrup.

Frimærkerne udkommer i et oplag på flere millioner, og de har værdien 10 kr., så de kan bruges til at sende et almindeligt brev. De kan købes i PostNords netbutik, PostNords app og på udvalgte posthuse.

Og hvorfor hedder det så ,,schweiss"? Schweiss er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt.