Nu kan du lease børnetøj frem for at købe

Gabriela Amador Rasmussen har startet virksomheden Lavandera, der udlejer børnetøj

Haslev-Faxe Posten - 23. marts 2020 kl. 21:54 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Børnetøjsleasing: Det er dyrt at have børn. Det kan alle forældre skrive under på. Man køber en ny flyverdragt, og næsten inden man kommer hjem med den, er barnet vokset, og kan ikke være i den. Og så skal man afsted igen - efter en ny flyverdragt, nye bukser, jakker osv. Det er skruen uden ende...

En af dem der kender alt til det med at børnene vokser ud af tøjet alt for hurtigt er Gabriela Amador Rasmussen der bor i Terslev. Sammen med sin mand Christian, har hun to børn - en pige på fire år og en dreng på to år.

Hvorfor kan man ikke lease tøj til sine børn, i stedet for at købe det, tænkte Gabriela - og da hun er i gang med en uddannelse som konceptudvikler, og bliver bachelor til sommer, handlede hun, i stedet for bare at ærgre sig over hele tiden at skulle ud at købe tøj til børnene. Hun startede virksomheden Lavandera, der er spansk og betyder vaskekone, men vaske tøj for andre gør hun dog ikke. Hun udlejer børnetøj. Jakker, regntøj, softshell og overgangsdragter.

Overskuelig hjemmeside

Lavandera.dk er meget nem og overskuelig at finde rundt i. Man vælger det tøj man vil leje, man vælger størrelse og farve, hvor lang en periode man vil lease det i, lægger det i indkøbskurven og betaler - og så bliver varen sendt hjem til kunden. Når lejeperioden er udløbet sender man tøjet tilbage til Gabriela, og man behøver ikke vaske det. Det sørger Lavandera for. Man skal heller ikke bekymre sig over almindelig slitage. Det kommer man ikke til at betale ekstra for.

kvalitetsmærker

Inden Gabriela startede Lavandera lavede hun grundig research. Hun har talt med mange forældre og besøgt børnehaver, for at høre hvad det er for tøj forældre kunne tænkes at leje. Hun har også undersøgt kvaliteten af børnetøj, og det man kan lease, er udelukkende kvalitetsmærker, som Gabriela ved kan holde til meget. Det er testvindere samt tøj hun kan stå inde for rent miljømæssigt.

Hvis man nu hellere vil købe tøjet, frem for at lease det, har man også mulighed for det. På hjemmesiden klikker man bare om man vil købe eller lease.

Gabriela Amador Rasmussen stammer fra Mexico, men kom til Danmark som Au Pair. Her mødte hun Christian og for seks år siden flyttede de til Terslev.

Hjemmeside: Lavandera.dk