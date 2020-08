Nu kan du gå til E-sport i Vestergade i Haslev

Haslev: Kunne du tænke dig at gå til E-Sport? Er du også bidt af gaming? Så kom til åbningsfest mandag den 31. august kl. 13 - 21 i Vestergade 2B.

Her åbner DOS E-Sport dørene og inviterer til Gaming og Virtual Reality. Der er mulighed for at spille de populære E-Sports spil i det nyindrettede lokale, samt træde ind i den virtuelle verden.