Se billedserie Fra venstre formand Jørgen Zangenberg, sekretær Henrik Wettlaufer, næstformand og rochef Arne Lundqvist og instruktør Knud Pedersen med Faxe Bugtens blå vand i baggrunden

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan alle komme ud at ro - nye kurser for kajak og robåd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan alle komme ud at ro - nye kurser for kajak og robåd

Haslev-Faxe Posten - 27. maj 2020 kl. 11:21 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Ladeplads: Endelig kan vi igen komme på vandet, siger de i Roklubben Viking i Faxe Ladeplads. For ligesom alt andet har roklubben været lukket helt ned i en lang periode. Men nu må de ro igen.

Formanden Jørgen Zangenberg fortæller, at man nu kan ro i samtlige bådtyper og i kajakkerne - men dog ikke helt som normalt. Det er nemlig sådan, at man opdeles i grupper på 10 personer, og inden for denne gruppe må medlemmerne ro sammen.

Om det så er blot to i hver sin singlesculler, to i en dobbeltsculler eller det er 10 fordelt på to firere med styrmand, betyder intet - bare det er indenfor 10 mandsgruppen det foregår - og at man overholder de gældende regler for bl.a. hygiejne.

Roklubben Viking handler ikke kun om robåde. Der er også en stor afdeling for kajakker, og her har man i nogen tid kunnet se medlemmerne ro på Faxe Bugt - men det har kun været medlemmer der har deres egen kajak.

Klubbens kajakker, der normalt benyttes af mange forskellige, har ligget stille i lang tid, for ikke at sprede smitte, hvorimod der jo kun er én person der sejler i de private kajakker.

Roklubben Viking følger naturligvis myndighedernes retningslinjer og de anvisninger der kommer fra Dansk Forening for Rosport.

Ny robåd

I Vikings bådhus ligger der en funklende ny robåd. En såkaldt Coastal. Det er en båd der er særdeles velegnet til at ro i bølgerne på Faxe Bugt. Man kan ro i den under forhold hvor de gamle, men meget smukke, træbåde må give op.

Den nye båd koster lige omkring 70.000 kr. og de penge er kommet til veje via sponsorater fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond, Velux-Fonden og Faxe Kommune.

Samværet vægtes højt

Selv om det at ro, i robåd og kajak, er det bærende i Viking, fremhæver Jørgen Zangenberg det store sociale fællesskab blandt de 600 medlemmer der er i klubben. Det prioriteres meget højt.

Der er mange klubaftener, der er madhold, temaaftener og sang­aftener, for blot at nævne nogle af aktiviteterne. Og dertil kommer at motionscenteret i klubhuset bruges flittigt gennem hele året, af såvel unge, som modne og ,,gamle" medlemmer.

Hvert år er man også på roture og kajakture over en, to eller flere dage. Det være sig på Gudenåen, Københavns havn og kanaler, den svenske Skærgård, Mosel og Berlin. Og dertil kommer en del ture og ophold i Roklubben Vikings sommerhus på Jungahoved.

Kajak- og rokurser

I juni måned tilbyder Roklubben Viking to kursusforløb - ét for dem der vil ro i robåde og ét for dem der vil ro i kajak.

Rokurset foregår den 17. og 18. juni med teori og den 27. og 28. juni hvor man skal på vandet.

Kajakkurset starter den 20. og 21. juni, og kursusprogram fremsendes ved tilmelding.

Læs om kurset i en annonce andetsteds i avisen og på hjemmesiden roklubben-viking.dk