Se billedserie Arne og Anders Busk glæder sig til at vise den nye C5 Aircross Plug-in Hybrid frem --og det kan man godt forstå. Det er en fremragende bil

Nu er den her - Citroëns C5 Aircross Plug-in Hybrid

Haslev-Faxe Posten - 28. oktober 2020 kl. 11:03 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe: Hos Citroën på Rønnedevej i Faxe holder de åbent nu på lørdag fra kl. 10 til 16 - og her kan du blandt andet se og prøve den helt nye C5 Aircross Plug-in Hybrid - og vælger du at købe den nu, får du ekstraudstyr for 40.000 kr. uden merpris.

C5 Aircross Plug-in Hybrid fås i tre udstyrsvarianter, Feel, Feel+ og Shine Sport. Alle modeller har en 1,6 l. benzinmotor med 225 hk og 8-trins automatgear. Elmotoren er på 109 hk. Batterierne ligger i en flad ramme under kabinen. Man kan oplade bilen med et almindeligt kabel som man sætter til en stikkontakt. Her tager opladningen mellem 4 og 7 timer.

De fleste vil nok vælge at lave en abonnementsaftale med Clever, der betyder at de installerer en ladestation hjemme hvor man bor. Her vil en opladning kun tage et par timer, og samtidig kan man lade op på alle Clevers ladestationer.

Og dem bliver der mange flere af. 10.000 nye ladestationer i Danmark, heraf de 1.000 i Region Sjælland, bliver opført de kommende år.

Man betaler en fast månedlig pris, og kan lade alt det man vil - hvor man vil, så en aftale med Clever kan hurtigt tjene sig ind.

Vælger man at køre udelukkende på el, er rækkevidden 62 km. på en opladning, men man kan indstille bilen til flere forskellige kørefunktioner - en af dem er hvor bilen lader op mens den kører. Det sker bl.a. ved at omsætte bremseenergien til el der ,,tankes" på batteriet.

C5 Aircross Plug-in Hybrid kører over 70 km. på én liter benzin og den grønne ejerafgift er kun på 410 kr. halvårligt.

Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid er spækket med udstyr - selv i den billigste version. Priserne starter ved 320.000kr. - eller rettere 319.990, hvilket ser bedre ud på reklameskiltene...

Avisen har prøvet den

Haslev-Faxe Posten har prøvekørt den nye C5 Aircross Plug-in Hybrid. Den blev stillet til rådighed af Arne Busk Automobiler på Rønnedevej i Faxe.

Det var selvfølgelig en C5 Aircross Plug-in Hybrid i højeste udstyrsniveau avisen prøvede. Og det var en sand fornøjelse. Det er en særdeles velkørende bil der her er tale om.

Man skal dog være indstillet på, at det tager lidt tid at sætte sig ind i alle bilens funktioner - for dem er der rigtig mange af. Det er ikke ligesom denne signaturs Morris Minor med bindingsværk, hvor man sætter nøglen i, drejer den lidt, hiver i startknappen - og så kører man...

Ja, det vil sige at man i C5 Aircross Plug-in Hybrid, faktisk kan nøjes med at trykke på en knap, og så kører den. Men man skal ikke nøjes - man skal sætte sig ind i alt det den kan, for så bliver man ekstra glad...

For det første skal du lige bruge et halvt minut på at indstille autopiloten, så du er fri for at sidde og trykke på speederen hele tiden. Herefter skal du sætte den til at læse skiltene med fartbegrænsning, for så sænker bilen selv farten - og du undgår fartbøder.

Sæt lineassistent til - brug også lidt tid på at indstille hvor tæt på en forankørende må være - og så kan du ellers bare sætte dig godt tilrette og nyde turen - for nu kører Citroënen ikke stærkere end den må, den bliver på vejbanen af sig selv og den holder den fornødne afstand til forankørende.

De kameraer der er installeret rundt om i bilen, aflæser iøvrigt også om der kommer større bump på vejen, og gør der det, så aktiverer den Citroëns progressive hydrauliske affjedring.

Men selv om Citroëns specielle affjedring ikke er aktiv, føler man alligevel at man nærmest svæver i den nye C5 Aircross. Ikke mindst når den kører på el.

De 62 km. på el som Citroën oplyser, ser ud til at holde meget godt, også selv om der nogle gange blev trykket lidt ekstra på speederen - man skulle jo lige se hvor hurtigt den kunne accelerere på el. Og det er hurtigt, fandt vi ud af...