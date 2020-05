Nu er Sofia boghandler

Ann-Sofia Christiansen er nu udlært boghandler. Det fejres i Boghuset den 30. maj

Haslev-Faxe Posten - 27. maj 2020 kl. 09:01 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: For nogen tid siden skrev avisen om Ann-Sofia Christiansens afsluttende eksamensprojekt i sin uddannelse som boghandler. Nu har hun været til eksamen - og hun bestod.

Eksamen blev ikke helt som hun havde regnet med, for Corona gjorde at hun sad hjemme hos sig selv og blev eksamineret via Skype, men såvel lærer som censor var begejstret for hendes projekt, så selvfølgelig bestod hun.

Der var da også tale om et utraditionelt projekt, som vist ikke er set før. Sofia havde nemlig allieret sig med en lærer og 3. B fra Rolloskolen i Faxe, og det gik ud på at skabe større interesse for de helt unge i at læse. Alle elever blev derfor udstyret med flere bøger, som de skulle læse og anmelde, og sideløbende satte Boghuset i Faxe fokus på børne- og ungdomsbøger - og man indførte et ,,klippekort" hvor hver 8. bog de køber i butikken er gratis.

Derved blev der skabt stor interesse for at læse og købe bøger. En interesse som Sofia håber vil vare ved hele deres liv.

Selv om Sofia nu er udlært, fortsætter hun i Boghuset i Faxe, og det - men ikke mindst hendes flotte eksamen - skal naturligvis fejres. Det sker med en reception i butikken lørdag den 30. maj fra kl. 10 til 13.

Her vil der være en masse gode tilbud, og et glas vin eller en kop kaffe til alle der kigger ind. Og så vil Camilla, der også arbejder i Boghuset, lave en kæmpestor kage. Det er hun faktisk helt eminent god til, fortæller Charlotte Hemmingsen, indehaver af Boghuset - så god at hun burde stille op i Den store Bagedyst...