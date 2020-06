Nu åbner Faxe Ladeplads Miniby og Park

Faxe Ladeplads: Den har været udsat et par gange - åbningen af Faxe Ladeplads Miniby og Park, men nu skulle det være sikkert og vist, at åbningsdagen bliver den 13. juni kl. 11.00.

- Der er selvfølgelig med visse restriktioner i denne coronatid. Det bliver muligt at se Minibyen, spille minigolf og nyde sin medbragte mad, men vi holder lukket for gæster i værkstedet og for rundvisning, fortæller formanden Jørgen Ivar Pedersen .

Han tilføjer at det heller ikke bliver muligt at anvende de øvrige spil som curling, skak, bordfodbold og 4 på stribe. Men til gengæld kan man nyde de mange utroligt flotte huse der lå i Faxe Ladeplads for over 100 år siden - i størrelsesforholdet 1:10.