Nu åbner Act Bodywork midt i Karise

Og det er faktisk ikke så lidt Anne-Claire vil tilbyde - alt sammen indenfor bevægelse. Lad os her blot nævne yoga, pilates, mobility, ballet og barre fusion. Dette i hold for folk i alle aldre - fra tre år til pensionister.

Der er også indrettet et behandlerrum hvor ASK Sportsklinik ved Anette Skipper fra Faxe vil tilbyde fysiurgisk sportsmassage samt akupunktur og laserterapi.

Og hvilke forudsætninger har Anne-Claire Theissen så for at åbne et sådant træningscenter? Mange. Rigtig mange. Anne-Claire er født og opvokset i Frankrig. Hun er uddannet balletdanser bl.a. fra det franske ballet konservatorium i Nancy.