Nørklerne: skønt at vi endelig kan mødes igen

Haslev-Faxe Posten kiggede indenfor i Dalgården i Kongsted, for at hilse på Røde Kors Nørklerne, som samles den første torsdag i hver måned.

Eller samledes - er nok det rette ord, for martsmødet var kun lige overstået, så lukkede Danmark ned, og dermed var de månedlige hyggelige sammenkomster ikke længere tilladt - så der var meget at snakke om, da nørklerne endelig kunne mødes torsdag i sidste uge.

Her var der undertøj, bluser, sokker, halsedisser, tæpper og meget andet som bliver kørt til et af Røde Kors' lagre som bringer de mange gode ting ud til mennesker der har behov for det - i Danmark og det store udland.

Hvis man vil donere garn til nrøklerne, er man meget velkommen til at ringe til Lissi Jensen, der har været leder af gruppen i mange år. Hun træffes på nummer 4023 0908 - men man kan også møde op i Dalgården den første torsdag i måneden mellem kl. 14 og ca. 16.30 - både for at aflevere garn, og for at være med i strikkefællesskabet med det gode formål.