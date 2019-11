Se billedserie Støjvolden set fra øst

Send til din ven. X Artiklen: Nielstrup kæmper for støjvold - en helt gratis støjvold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nielstrup kæmper for støjvold - en helt gratis støjvold

Haslev-Faxe Posten - 26. november 2019 kl. 10:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nielstrup: Stadig stigende trafik på Sydmotorvejen resulterer i sundhedsskadelig støj for borgerne i Nielstrup. Miljøvirksomhed tilbyder at anlægge støjvold.

Trafikken på Sydmotorvejen steg fra 2008 til 2018 med 23% ifølge Vejdirektoratet. Den øgede mobilitet er dejligt for trafikanterne, men kan være en plage for bysamfund beliggende nær motorvejene.

Nielstrup frygter sundhedsrisiko

Lokalt har det skabt en bevægelse i Nielstrup, som nu vil gøre noget ved problemet.

- Vi frygter den medfølgende sundhedsrisiko ved støj, siger initiativtager Martin Piechnik fra Nielstrup. Miljøstyrelsen og WHO vurderer bl.a. at børns indlæring kan påvirkes ved støjpåvirkning, og det er bekymrende for os, som har børn i byen.

Ud over indlæringsvanskeligheder beretter forskningen om flere tilfælde af blodpropper i hjertet, slagtilfælde og sågar sukkersyge blandt støjplagede.

Jordejere og miljøvirksomhed tilbyder støjvold

Men nu vil ejere af jordlodderne langs motorvejen og miljøvirksomheden Jord.dk komme de støjplagede husejere til undsætning - gratis.

- Vi går ud og tilbyder gratis anlæg af støjvolde, hvor forholdene giver mulighed for det, siger Rolf Mørk Nielsen, administrerende direktør i Jord.dk, og fortsætter:

- Der opstår årligt flere millioner kubikmeter overskudsjord fra byggeriet, og vi har den stærke holdning at den jord skal genanvendes til nyttige formål.

Det lyder for godt til at være sandt at man kan få en gratis støjvold, men Rolf Mørk Nielsen forklarer:

- Vi lever af at hjælpe andre byggeprojekter af med deres overskudsjord. Skal der f.eks. graves ud til en parkeringskælder, får vi betaling for at finde et sted at genanvende jorden. Denne betaling kan dække de betydelige udgifter der ellers er til anlægget af en støjvold.

Byrådsmedlem bakker op

Selv om projektet er privat finansieret, er der stor brug for kommunens opbakning. Der er nemlig brug for kommunale planer og tilladelser inden arbejdet kan gå i gang.

Rolf Mørk Nielsen udtaler:

- Der er mange regler og regulering på miljøområdet. Dette er positivt fordi det sikrer at den anvendte jord ikke er til skade for miljøet. Det betyder dog også en kringlet vej gennem regeljunglen, men der er vi som miljøvirksomhed specialiseret i at indhente de nødvendige tilladelser.

Dette støtter byrådsmedlem Michael Christensen (C) fuldt op omkring:

- Jeg synes det er prisværdigt når borgere tager initiativer til at forbedre livsvilkårene lokalt. Støj fra den tiltagende trafik bliver mange steder et større og større problem og er oftest rigtigt dyrt at gøre noget effektivt ved. Derfor fortjener initiativet en grundig behandling af politikerne i Faxe Kommune så hurtigt som muligt.

Og Michael Christensen fortsætter:

- Jeg støtter op om projektet og føler mig betrygget om kvaliteten i det meget store forarbejde, der er gjort af både lokalsamfund og miljøvirksomheden. Men vi er som altid nødt til at foretage en administrativ og politisk behandling, som kan belyse alle miljømæssige aspekter i et sådant projekt.

Plan- og Kulturudvalget næste møde er 26. november, men udvalget har endnu ikke stadig stilling til, hvornår forslaget kan indgå i en prioritering af hvilke lokalplaner, der skal tages op af kommunen.

Fakta

o WHO vurderer at trafikstøj er årsag til op til 500 tidlige dødsfald, 330 nye blodpropper, 600 nye slagtilfælde og 1400 nye diabetestilfælde (Kilde: Miljøstyrelsen - Trafik og sundhed)

o Tal fra 2012 viste at 723.000 husstande er plaget af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 db (Kilde: Sundhedsstyrelsen - Støj)

o Miljøstyrelsen vurderer at der hvert år flyttes mindst 10 mio. ton jord i Danmark (Kilde: Kortlægning af jordstrømme)