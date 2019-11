Det er meget givende at være med i netværksgruppen - prøv det selv...

Netværk for hjertesyge er en stor hjælp

Haslev-Faxe Posten - 12. november 2019 kl. 09:38 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjerteforeningen: Har man fået en hjertesygdom, melder der sig straks masser af spørgemål, ligesom man påvirkes psykisk - og det gælder både den der har sygdommen og de pårørende.

Derfor har Hjerteforeningen i Faxe Kommune gennem flere år haft en netværksgruppe for kronisk hjertesyge og deres pårørende. Gruppen mødes en gang om måneden i Faxe Sundhedscenter - og Haslev-Faxe Posten fik lov til at være med på novembermødet.

Denne gang var der dog ikke så mange deltagere. Normalt mødes et sted mellem 10 og 15 hjertesyge og pårørende i netværksmøderne, men der er plads til mange flere - og man får rigtig meget ud af det, fortalte deltagerne.

En af deltagerne fortalte, at efter hun fik en hjertelidelse, lagde hun sig på sofaen, af frygt for at overanstrenge sig, og dermed risikere at få det dårligt. - Og mig der er uddannet sygeplejerske. Jeg burde jo vide bedre - for man skal jo netop ikke lægge sig på sofaen. Man skal lave noget, sagde hun. Og tilføjede at netop netværksmøderne fik hende i gang igen - så sofaen blev skiftet ud med det aktive liv hun var vant til før sygdommen.

Så en del af formålet med netværksmøderne er altså at hjælpe hinanden til at holde sig i gang. Men møderne handler også om udveksling af erfaringer omkring f.eks. medicin. For selv om man har samme sygdom, får man ikke samme medicin, så her er det godt at høre hinanden om hvad der virker og hvad der ikke virker, og så kan man efterfølgende drøfte det med sin læge.

Et emne der også ofte tales om er andres opfattelse af sygdommen. Man kan jo ikke se vi er syge, hvorfor nogle tror vi er dovne, når vi ikke kan holde til så meget, sagde en af deltagerne i netværket - og så er det godt at kunne vende den slags opfattelser med de andre i gruppen.

Også pårørende lider

At være pårørende er bestemt heller ikke nemt. Faktisk har de pårørende det ofte sværere end den der har sygdommen, for frygten for at miste den man har kær, ligger der hele tiden.

Derfor er det vigtigt at der også er plads til pårørende til møderne. Møderne opdeles derfor i to dele - en del hvor man er sammen, og en del hvor man ,,går hver for sig" - altså hvor de hjertesyge snakker med hinanden alene, og de pårørende taler med andre pårørende.

Fælles motion

Medlemmerne af netværksgruppen ,,nøjes" ikke med at mødes for at snakke. De mødes også for at motionere. Netværksmøderne finder sted den første mandag i hver måned, men hver torsdag kl. 16.30 mødes deltagerne til en omgang motion.

Det foregår i de lokaler kommunens fysioterapi har i Faxe Sundhedscenter, men uden personale tilknyttet. Det er altså deltagerne selv der styrer slagets gang - og hver enkelt motionerer det de nu er i stand til - og bagefter hygger man sig over en kop kaffe.

Motionen er kun for hjertesyge - ikke for pårørende. De må gå andre steder hen for at få sig rørt.

Foruden netværksmøderne og motionen, står Hjerteforeningen også for andre møder for hjertesyge, og det kan f.eks. være møde med diætister, møder om forsikringer, medicin og meget mere.

Hvis man vil vide mere om netværksgruppen er man velkommen til at møde op på Faxe Sundhedscenter den første mandag i hver måned, eller ringe til Aleks Jensen på telefonm 5671 1132 eller sende en mail til ham på aleks.mollegaarden@gmail.com