Nedlukning var ikke skidt for alle

Faxe: Da Danmark lukkede ned på grund af Corona, var det en katastrofe for mange virksomheder - men ikke for cykelbranchen.

Og det er alle hans virksomheder der har oplevet fremgang. Efter den første nedlukningsuge, var det som om det gik op for folk at det her kunne tage lang tid, og så var der mange der fandt cyklen frem, kørte den til service i Faxe Cykelforretning - og så ud på landevejene eller skovene.