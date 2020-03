Michael Milo Jørgensen har brug for et godt billede - har du et?

Musikalbum om Faxe Ladeplads - vil du donere forsidefoto?

Senere i år udkommer ,,I left my heart in Faxe Ladeplads". Albummet, der har 8 titler, er komponeret af Michael Milo Jørgensen & Søren Hejgaard - og er spillet af nogle af Danmarks bedste musikere.

Men der mangler en forside og det er her at DU kommer ind. Har du et forslag til en forside; det kan være et foto, et maleri eller lign. som kan blive til et forsidefoto?