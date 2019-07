Se billedserie Michael Milo Jørgensen - fra Nørrebro til Gefionspladsen

Milo(di) - fra Nørrebro til Faxe Ladeplads

Haslev-Faxe Posten - 30. juli 2019

Faxe ladeplads: 26 år gammel sad Michael Milo Jørgensen på pædagogseminariet og lavede en lille melodi. Det var i 1982. Melodien var iørefaldende - og blev sunget igen og igen.

Dette kom redaktøren for ,,Lystige viser for børn" Mogens Wenzel Andreasen, for øre, og dermed kom Milo, som han kaldes i daglig tale, pludselig i ,,Lystige viser for børn 4" anno 1982. Sangen hedder ,,Slå dig sammen med andre".

I dag 37 år senere sidder Milo på Gefionpladsen i Faxe Ladeplads med sin uundværlige guitar og tænker tanker om musik inspireret af den lille perle ved vandet.

Efter en opvækst på Nørrebro i København og en start på voksenlivet som pædagog i en børneinstitution med kollektiv ledelse og deraf passende kaos, har tilfældet ført Milo til Faxe Ladeplads. Det startede faktisk i 2005 med et lille investeringseventyr, hvor et sommerhus blev købt med udlejning som formål.

Men ret hurtigt faldt Milo pladask for den lille særegne by, med den helt specielle historie.

For Milo repræsenterer den alt i en langt større by. Der har været industri - skibsværft såmænd. Turisme i form af frisklufthungrende københavnere og ikke mindst masser af fest og farver om sommeren. Det er svært at forestille sig, at Josephine Baker har optrådt her, men det har hun, - sammen med mange andre store navne.

Netop Gefionpladsen, hvor Milo møder Haslev-Faxe Postens udsendte, har været centrum for masser af festivas, da Gefion var navnet på en danserestaurant, der lå på stedet, indtil den blev revet ned i 2017.

Faxe Ladeplads Downtown

Milo har for nylig udgivet ,,Faxe Ladeplads Downtown", som netop er inspireret af den puls, der er og har været i området.

Kommunen har gjort sit til historiefortællingen på Gefionpladsen ved at opstille 3 jernskulpturer, der repræsenterer 3 af de 4 firmastede skonnerter der blev bygget på Jens Koefods skibsværft. Thyra, Dagmar og Margrethe er som bekendt dronningenavne.

Thyra blev bygget i 1916, men efter sølle 14 dages sejlads blev den sænket af en tysk u-båd i Skagerak - at de kunne være det bekendt!

At området pirrer kreativiteten, er der ingen tvivl om. Milo har for et par år siden udgivet CD'en ,,Musik fra Faxe Ladeplads" med 3 flotte stykker musik, - især inspireret af naturen omkring byen. CD´en sælges stadig i lokalområdet.

Gefionpladsen er ikke Nørrebro, - og med jazz på Balders Plads i frisk erindring trækker storbyen stadig. Alligevel overvejer Milo at rykke teltpælene permanent til Faxe Ladeplads. Selvfølgelig vil han deltage aktivt i det lokale foreningsliv. Det kunne f.eks. være i Roklubben Viking m.fl., og så selvfølgelig i foreningen ,,Huset40", hvor der laves kulturelle arrangementer.

Men først skal et andet stort projekt stables på benene. Sammen med sin gamle ven Søren Hejgaard er Milo ved at lægge an til en udgivelse i foråret 2020. Det bliver et album med 8 musikstykker, - alle inspireret af Faxe Ladeplads.

Når byen nu før har været lidt mere international, har Milo besluttet, at titlen sandsynligvis bliver ,,I left my heart in Faxe Ladeplads"!