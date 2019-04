Send til din ven. X Artiklen: Mesterskab i bilorientering afholdes omkring Faxe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mesterskab i bilorientering afholdes omkring Faxe

Jyske Bank Løbet: Stevns Motorklub og Motorklubben Borup og Omegn er i fuld gang med at planlægge og arrangere JYSKE BANK LØBET, som bliver kørt lørdag den 4. maj.

Løbet er 2. afdeling af NEZ - NORDISK MESTERSKAB, samt en afdeling af DANMARKSMESTERSKABET og SJÆLLANDSMESTERSKABET i bilorienteringsløb.

Deltagerne er de bedste kørere fra Sverige, Finland og Danmark.

Løbet starter ved Faxe Ladeplads Idrætsforenings klubhus på Dannebrogsvej. I tidsrummet mellem kl. 13 og 15, er der mulighed for at se bilerne.

Ruten er selvfølgelig hemmelig for kørerne, men det kan dog afsløres at løbet går gennem Brandskov, Stubberupskoven, Stubberup, Faxe Kalkbrud, Faxeindustriområde, Faxe Bryggeri,Borreshoved, Tystrup, Orup, Vindbyholt, Lindersvold, Feddet, Dyrehaven og Folehaven - målområdet er i Faxe Ladeplads.

- Det er over 30 år siden, vi har fået lov til at køre i selve kalkbruddet. Man har mulighed for at se bilerne køre nede omkring søerne fra udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Vandrerhjem i tidsrummet fra kl. 15 til 17, fortæller løbsleder Erik Molnit, der bor i Faxe Ladeplads.

Han har, sammen med Vagn Olsen fra MBO, gennem årene lavet flere løb sammen. Erik henter tilladelser hos lodsejerne, og Vagn tegner køreordrerne ind på kort til rutebøgerne.

Derudover er der 6-8 personer i løbsledelsen til at køre kontrol og sætte skilte op på løbsdagen. Man forventer at sætte ca. 125 skilte og rutekontroller op, så man kan kontrollere at kørerne har fulgt den rigtige rute.

- Vi sætter også hemmelige tidskontroller op, så kørerne bliver straffet, hvis de kører for stærkt. På selve løbsdagen har vi flere hjælpere til tidskontroller samt beregning af resultater, oplyser Erik Molnit.

Da det er mesterskabsløb, er der dommere fra både Sverige, Finland og Danmark.

Det kan godt tage lang tid at få private tilladelser. Erik har besøgt og talt med ca 100 personer for at få lov til at køre.

- Det er rigtig hyggeligt at komme rundt og tale med de personer som ejer private veje, skove, marker, industriområder og andre steder hvor vi har mulighed for at køre, siger Erik Molnit og fortsætter:

- Efter at jeg havde fået tilladelse til at køre rundt om bygningerne, spurgte en ældre mand på 92 år om jeg ikke havde tid at blive og snakke. Det havde jeg selvfølgelig og den næste time fortalte han sin livshistorie om hans virksomhed og om maskiner, han selv havde bygget. Det var virkeligt spændende.