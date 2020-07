Jacob Toftlund ved en af de tavler der styrer det hele

Meny i Haslev reducerer CO2-udledningen med 5 tons

Haslev-Faxe Posten - 22. juli 2020 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Meny i Haslev har fokus på klimaet. Fremadrettet sparer butikken miljøet for udledningen af minimum 5 ton CO2 om året.

Det er resultatet, efter at butikken i 2019 fik monteret energistyringssystem med måleudstyr, der overvåger strømforbruget. Målingerne viste, at butikken kunne reducere forbruget. Den øgede opmærksomhed gør, at der nu bruges 24.000 kWh mindre end før. Det svarer til strømforbruget i 5 parcelhuse, beboet af to voksne og to børn.

I forbindelse med installation af nyt lys i efteråret 2019 blev der foretaget energioptimering af de installationer, der slugte meget energi.

- Vi er stolte af at kunne bidrage til reduktionen af klimaaftrykket. Justeringerne på vores anlæg og adfærdsændringerne i det daglige skaber besparelser til gavn for miljøet, men også for butikkens økonomi, siger købmand Jacob Toftlund, MENY i Haslev

Overvågningen af el-forbruget er i princippet det samme, som når en løber benytter et sportsur, der måler puls, blodtryk og kalorieforbrug. Udstyret bliver monteret i tilknytning til butikkens hovedtavle og aflæser automatisk forbruget af strøm i forskellige dele af butikken.

Det nye udstyr og indsigten i forbruget giver samtidig købmanden mulighed for hurtigt at opdage uhensigtsmæssigheder og defekter ved f.eks. køle- og fryseudstyr, ventilationen eller belysningen uden for butikken.

Energioptimeringen er gennemført i samarbejde med købmandsfonden KFI, der indtil nu har hjulpet 100 butikker over hele landet med at nedbringe elforbruget. På landsplan har det resulteret i fremtidige besparelser på 3,3 mio. kWh om året. Det svarer til 658 ton C02 eller forbruget af strøm i cirka 700 parcelhuse.