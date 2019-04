Det ærgrer Tanja Hestkjær Kristensen (tv) at ikke flere dukkede op til demonstrationen

Meget få bakkede op om en ellers alvorlig sag

Haslev-Faxe Posten - 25. april 2019

Haslev: Der var indkaldt til demonstration på Torvet i Haslev i onsdags af foreningen ,,Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed" - men demonstrationen blæste væk. Der var i hvert fald næsten ingen der dukkede op.

Der var Tanja Hestkjær Kristensen fra Haslev, der havde taget initiativ til demonstrationen, men kun tre borgere - og to journalister og en fotograf mødte op.

Anderledes var det foran Christiansborg. Der var der mange der deltog i demonstrationen tilrettelagt af ,,Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed" - en ,,organisation" der arbejder for bedre vilkår for mennesker med børn med forskellige diagnoser.

Helt lokalt har Tanja Hestkjær Kristensen startet facebookgruppen med det lange navn ,,Verden set fra os med psykisk sårbarhed og handicap".

Meningen med denne gruppe er at hjælpe og støtte hinanden, og - ikke mindst - at råbe politikerne i Faxe Kommune op, så forholdene for denne gruppe mennesker kan blive bedre.

Det er nemlig svært at takle de problemer der opstår, når man har et barn med et handicap eller en psykisk lidelse. Man løber ofte panden mod en mur, og føler sig meget alene.

- Man bliver kørt rundt i systemet. Det er svært at komme igennem til kommunen, og vi føler at mange sagsbehandlere ikke er uddannede til at tage sig ordentligt af problemerne, siger Tanja Hestkjær Kristensen.

Dertil kommer at sager bliver væk og at man meget ofte må skifte sagsbehandler, og derfor begynde forfra - endnu en gang...

Bekymret fagforening

Noget tyder på at også fagforeningerne er bekymrede. I hvert fald får Socialpædagogernes fagforening tilbagemeldinger fra deres medlemmer, om at de er bekymret for den indsats, de har mulighed for at give udsatte familier i Faxe Kommune.

Og fremadrettet er medlemmerne bekymret for om det er muligt at fastholde og rekruttere fagligt dygtige medarbejdere på de vilkår, som begynder at være i kommunen.

Selv om man som forældre ofte bliver frustreret, er Tanja Hestkjær Kristensen ikke ude i et korstog mod kommunen eller sagsbehandlerne.

Hun ønsker dialog med politikerne, så der kan findes gode løsninger - blandt andet ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og sagsbehandlere. Ofte er det som om man taler forbi hinanden, mener Tanja.

,,Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed" har nogle i grunden meget enkle forslag til hvordan situationen kan forbedres.

Blandt andet foreslår man at hver enkelt familie får én fast koordinator i kommunen, så man ikke bliver kastet rundt mellem forskellige afdelinger.

Man foreslår også bedre uddannelse af sagsbehandlere, og at de tager på hjemmebesøg og møder de mennesker som skal have hjælp, hjemme hos dem selv.

Dertil kommer en lang række andre forslag som man kan finde på gruppernes side på facebook. Søg på ,,Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed" og den helt lokale som Tanja Hestkjær Kristensen står for: ,,Verden set fra os med psykisk sårbarhed og handicap".