Massage og wellness på den skønne naturlejrplads

Her tilbyder de ,,Skovmagi" - og man må sige at der virkelig er tale om noget magisk. På pladsen, der skråner nedad mod Lilleå, har Hanne og Tina slået en stor tipi op, der er opstillet fire spabade og massagebænke.

På pladsen kan du få en alfatest, som ikke har noget at gøre med om du kan teste om du er en alfahan eller hun. Den handler om en test der afslører hvordan hele din krop har det, så eventuelle ubalancer bliver afsløret.

Herefter kan du få et dejligt fodbad, få lagt en ansigtsmaske og få lindrende massage, hvorefter du kan sænke dig ned i en af de fire boblende spabade - og bare nyde livet.

Og du nøjes ikke med bobler i spa'en - Hanne og Tina skænker også et glas boblevand til dig og byder på frugt. Dertil kommer frokost og snacks, kaffe og te og som afslutning Elverkongens magiske retter kl. 18.30.

Altså en hel dag hvor du kan forkæle dig selv - og din partner. For det er så absolut et tilbud der lægger op til en dag hvor man nyder tilværelsen sammen med den man holder allermest af.

En hel dag med forkælelse for krop og sjæl koster 1500 kr. - men vil man nøjes med lidt mindre - og det vil sige massage, spabad, bobler i glasset og frugt - så er prisen kun 1300 kr. for to personer.