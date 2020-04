Martin Nowak Hansen - ny butikschef i Meny i Rønnede

Herefter var det vin det handlede om gennem 10 til 12 år, hvor Martin arbejdede for forskellige vinfirmaer. Senest arbejdede han for Storstrøms Ost, og havde blandt andet Meny i Rønnede som kunde.

Under besøgene hos Allan Colding, indehaver af Meny i Rønnede, kom de til at snakke om, at Allan havde brug for en butikschef - og så blev Martin ansat, for han og Allan har de samme meninger om hvad en god butik skal tilbyde sine kunder - Meny i Rønnede skal være Østsjællands mad- og vinmekka, siger Martin.