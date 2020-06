Supereleven Mads Pommergaard Hansen med et par skjorter fra Olymp

Mads fra Tøjmanden i Faxe fik topkarakter

Mads, der bor i Nielstrup, har været i lære hos Tøjmanden i Faxe de seneste to år, og vil være udlært med udgangen af juli måned - og herefter fortsætter han i butikken i Faxe. Nok en klog disposition af Ib Elberg og Andreas Nøddeskov, set i lyset af den fornemme eksamen.

I den afsluttende fagprøve havde Mads valgt at sætte fokus på Olymp-skjorter. Han tilrettelagde, og gennemførte, en stor markedsføringskampagne der varede i tre uger. En kampagne der indeholdt annoncer og konkurrencer.

Efterfølgende har han analyseret resultatet af kampagnen, og fremlagt hele projektet for de skrappe censorer på fagskolen i Skaade - og de kvitterede altså med topkarakteren 12.

Mads Pommergaard Hansen er glad for at han fortsætter i butikken, for er der noget han holder af, så er det tøj og ikke mindst kontakten til kunderne.