Nu skal Kenneth Kruse Hansen køre om Verdensmesterskabet

Målet om at vinde VM er rykket nærmere for Kenneth

Haslev-Faxe Posten - 12. november 2019 kl. 10:05 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nærmere målet: I august måned skrev Haslev-Faxe Posten, at der var en god chance for at Kenneth Kruse Hansen fra Terslev kunne kvalificere sig til Grand Prix Serien i speedway på 1000 meter bane - altså den serie man skal være med i for at kunne blive verdensmester.

Desværre glippede det i det afgørende løb. En maskinskade satte en stopper for kvalifikationen. Kenneth Kruse Hansen manglede ét sølle point for at kvalificere sig direkte. Men han kommer alligevel med i Grand Prix Serien.

Sammen med en svensker og en englænder har Kenneth Kruse Hansen fået et Wild Card. Et sådant kan gives til kørere, der har vist stabilitet, og hvor det har været uheld, der har gjort at de ikke kvalificerede sig direkte.

Så nu skal Kenneth altså køre om at blive verdensmester. Det sker ved seks løb rundt om i Europa fra maj til oktober måned næste år.

- Og mit mål er helt bestemt at blive verdensmester indenfor de næste tre år, siger speedwaykøreren fra Terslev.

Kenneth Kruse Hansen har kørt speedway (på 400 meter baner) siden han var tre år gammel. Han blev ungdomsverdensmester som 14 årig - og har kørt som professionel gennem 12 år. Blandt andet i England, hvor han mødte Joanna, som han nu er gift med.

Egentlig havde Kenneth ikke tænkt på at køre 1000 meter, men han blev lokket til at prøve af Erik Gundersen, der er landstræner for 1000 meter-holdet.

- Erik Gundersen bliver min vejleder under alle Grand Prix-løbene, og det er jeg utrolig glad for. En mand der har 17 VM titler er god at have som støtte, siger en glad og tilfreds Kenneth Kruse Hansen.

Du kan følge Kenneth på facebook (Kenneth Hansen Racing) og på Instagram (Kenneth Hansen).