Se billedserie Eleverne fra 7. og 8. klasse på Haslev Privatskole samlet til briefing inden gruppearbejdet

Lyden der forsvandt

Haslev-Faxe Posten - 12. november 2019 kl. 10:35 Af Birgitta Kristina Carlberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: I torsdags var eleverne i 7. og 8. klasse på Haslev Privatskole samlet til Engineering Day. En dag, hvor de unge mennesker med opgaven, Lyden der Forsvandt, kunne prøve kræfter med teknologi- og ingeniørverdenen.

Det er Engineer the Future, der for tredje år står bag det landsdækkende projekt. Kort fortalt tilbyder Engineer the Future landets skoler en færdig opgavepakke, der giver eleverne en unik chance for at snuse til ingenør-faget og derudover bruge alle de kompetencer, de er i stand til. Det kan være f.eks. undersøgelse, modulering, perspektivering og kommunikation.

Tværfaglig undervisning

Derudover får lærerne mulighed for at arbejde tværfagligt og få en viden om, hvordan man kan inddrage engineering i den daglige undervisning.

- F.eks. er matematik meget mere undersøgende i sin tilgang, end det var tidligere, fortæller Matilde Askholm, der er matematiklærer på Haslev Privatskole og sammen med en anden af skolens matematiklærere og to naturfagslærere står for dagens undervisning.

- Så sådan en dag her er guld værd for både lærere og elever. Det giver ny viden og brugbare erfaringer til os alle.

På dagen fik eleverne stillet en opgave, der lød på at designe en lydisolering til væggene i et musik-øvelokale. Til selve modellen af øvelokalet måtte eleverne anvende en lille papkasse, tape, saks, linial, hobbykniv og mobiltelefon. Derudover skulle de bruge mindst to forskellige lydisolerende materialer, hvor de kunne vælge mellem bobleplast, vat, karklude, flamingo, sand, pap og aviser. Modellen skulle indeholde et musikloakle i den ene ende, i den anden et tom rumt og i midten en lydisolerende mur. Inden eleverne isolerede muren, skulle de teste lydstyrken ved at placere en mobiltelefon, der spillede musik i ,,musiklokalet, og en mobiltelefon med en app til at måle decibel i det tomme lokale. Herefter skulle decibellen noteres for hvert lydisolerende materiale, der blev testet.

Stor begejstring

Efter en briefing kunne de unge mennesker kaste sig over arbejdet, der foregik i små grupper med to til tre elever i hver.

Laura Victoria Bisbjerg og Alberte Gstrein går begge i 7.A. Det er første gang de var med til Engineering Day, og de var begge meget begejstrede.

- Det er spændende, sagde Alberte.

- Det er ikke svært, men det er udfordrende, sagde Laura.

- Men det er godt, at det ikke bare er en opgave, der er nem at løse, sagde hun, inden hun sammen med alberte fortsatte arbejdet. I første omgang havde pigerne en idé om at isolere væggen med sand, vat og flamingo, og de var spændte på, om det ville vise sig at være den bedste løsning.

Kreativ problemløsning

I en anden af grupperne arbejdede Mikkel Christensen, Sofie Amalie Bisbjerg og Anna Vendelboe fra 8.A sammen med stor entusiasme.

- Det er rigtig sjovt det her. Det er en god måde at være kreativ på. Vi sidder ikke bare og regner på papir, men bruger vores hænder til at skabe noget, sagde Mikkel

- Det er godt, at man kan bruge undervisningen på en kreativ måde, sagde Anna.

Haslev Privatskole har deltaget i Engineering Day alle tre gange, så Mikkel, Anne og Sofie har været med til det før.

- Sidste år skulle vi bygge modeller af huse til Brasiliens slumområder. Det er en sjov måde at lære matematik på, fortalte Sofie.

Men kan sådan en dag overhovedet bruges til noget? Andet end at være en sjov og anderledes dag og et godt afbræk i den daglige undervisning?

- Ja, det kan den, siger Mikkel

- Det kan selvfølgelg bruges til rigtig meget, hvis man gerne vil være ingeniør. Men det kan også hjælpe én i hverdagen, fortsætter han.

- Ikke fordi vi lige skal bruge noget med lydisolering, men man kan måske bruge det i andre situationer, supplerer Sofie.

- Ja, sådan at man prøver at tænke kreativt, når man skal løse et problem, slutter Anna.