Se billedserie Kirstine Stenvad har netop, sammen med Malika Baladi skrevet bogen ?Lev restorativt?

Send til din ven. X Artiklen: Lev restorativt - ny bog af Kirstine Stenvad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lev restorativt - ny bog af Kirstine Stenvad

Haslev-Faxe Posten - 18. februar 2020 kl. 11:20 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny bog: Kirstine Stenvad, der for nylig, sammen med Marianne Gade Koldby, åbnede Hjerterummet i Faxe Sundhedscenter, er netop nu aktuel med en ny bog - Lev restorativt.

Ordet ,,restorativt" kommer af det engelske ord ,,restore" altså genopbygge - og bogen handler om en blid form for yoga, der handler om at genopbygge kroppen og sindet.

Det var tidligere en yogaform, der ikke var særlig kendt. Men det burde den være, syntes Kirstine, hvorfor hun for fem år siden kontaktede Malika Baladi, som hun havde uddannet sig sammen med for år tilbage, for at høre om ikke de skulle gå sammen og lave en uddannelse i restorativ yoga.

Det var hun med på, så derfor har man i godt tre år kunnet uddanne sig i denne form for yoga. Uddannelsen foregår i naturskønne omgivelser ved Ringsted.

Om det lige var de to kvinders fokus på emnet, der gjorde udslaget, vil Kirstine ikke tage æren for, men det er et faktum, at efterfølgende er der kommet meget mere fokus på restorativ yoga.

Og det virker, siger Kirstine. Endda så godt at mange læger og fysioterapeuter henviser til denne form for blid yoga, der har vist sig at være godt ved bl.a. hjernerystelser og piskesmæld - og ikke mindst hvis man er ramt af stress.

Der skulle da skrives en bog

I 2018 tænkte Kristine og Malika at de ville skrive en bog om restorativ yoga, så i november måned tog de på hotel i fem dage hvor de fik lavet ,,skelettet" til bogen - og så gik de ellers i gang med at skrive.

De to kvinder mødtes efterfølgende en gang om måneden, og i sommers tog de igen på hotel for at skrive i fred og ro indtil hele teksten var på plads.

Herefter hyrede de en redaktør og fotograf - og bogens endelige form kom på plads. Og man må absolut sige, at der er tale om en vellykket bog. Den er lækker, hvis man kan bruge det ord om en bog...

Den er flot sat op, den er rigt illustreret og meget overskuelig. Med andre ord så er der tale om en bog, man har lyst til at se i og læse.

,,Lev restorativt" er en selvudgivet bog, hvilket vil sige at der ikke står et forlag bag bogen.

Bogen kan købes gennem Saxo, i Boghuset i Faxe og hos Haslev Boghandel, men man kan også bestille den på hjemmesiden restorativlivsstil.dk