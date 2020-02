Se billedserie Peter Wollesen er i fuld gang med at opdatere Leestrups historie - men han vil gerne have din hjælp...

Leestrup og omegns historie bliver kortlagt, men der er brug for din hjælp

Haslev-Faxe Posten - 12. februar 2020 kl. 09:53 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leestrup: Landsbyen Leestrup kan dateres langt tilbage i tiden, og for nogle gårdes vedkommende helt tilbage til 1200-tallet. Men hvem har gårdene tilhørt i den meget lange årrække?

Det ved man allerede nu meget om, for tilbage i 1980'erne satte en mand, Søndergaard, sig for at indsamle informationer om såvel gårde som huse i Leestrup, men en lokal strid satte en stopper for indsamlingen af informationerne.

Søndergaard ville udgive en bog, men da informationerne var indhentet for Leestrup Bylaug, mente foreningen at rettighederne tilhørte dem, og ikke en enkeltperson - og så gik arbejdet i stå, men i slut halvfemserne begyndte Erik Hansen, Stenagergaard, at indsamle og ajourføre informationerne, og skabte samtidig 123hjemmesider.dk/leestrup.

En meget spændende, men også en lidt svær side at manøvrere rundt i. Erik Hansen døde pludseligt i maj måned sidste år, og sønnerne Jan og Claus overvejer nu hvad der skal ske med siden.

En anden der arbejder med at kortlægge Leestrup og omegn er Peter Wollesen, der bor på Stavnstrupvej 71. Han er kommet rigtig langt i kortlægningen, dels ved at bruge oplysninger fra kortlægningen i 80'erne, Erik Hansens hjemmeside - og, ikke mindst, ved mange timers arbejde ved computeren, og ved at kontakte folk i området...

Samtidig med indhentelse af de utroligt mange informationer, har Peter Wollesen, indført dem i et meget overskueligt skema, så det nu er meget nemmere at ,,finde rundt i Leestrup".

Skemaet, som Peter har konstrueret rummer både skriftlige informationer over huse og gårde, kortbilag og billeder. Et virkelig spændende og informativt værk.

Er ikke på en hjemmeside

Informationerne er tilgængelige gennem Peters computer og på print, men de ligger ikke på en hjemmeside - og kommer det måske heller aldrig.

Og hvorfor så ikke det? Der er jo ellers oplysninger, som mange vil kunne have glæde af at læse om, og så er det jo nemt, hvis de lå på en hjemmeside.

Men her spænder lovgivningen ben - nemlig GDPR - nærmere bestemt Persondataforordningen, som betyder, at man ikke må bringe personoplysninger uden samtykke fra de personer det handler om.

- Og at indhente tilladelser fra de utroligt mange mennesker der bor i, og har boet i Leestrup, gennem de seneste mange år, er fuldstændig uoverkommeligt, så alle de oplysninger jeg ligger inde med, kommer altså ikke på en hjemmeside, siger Peter Wollesen.

Man kan så håbe på, at der kommer en lempelse i GDPR så den slags oplysninger gerne må ligge på en hjemmeside, for det er nu engang nemmere, at man kan søge oplysninger på lige det tidspunkt, der passer en bedst.

Peter Wollesen fortæller dog, at han bestemt ikke agter at holde oplysningerne for sig selv. Det vil være Leestrup Bylaug der kommer til at ligge inde med kortlægningen ligesom Lokalhistorisk Arkiv, hvis rette navn er Faxe Kommunes Arkiver, også kommer til at ligge inde med de indhentede informationer. Dermed er de sikret for eftertiden.

Hjælp med informationer

Selv om Peter Wollesen ligger inde med rigtig mange oplysninger, er der dog ,,huller i historien" både for nogle gårdes og nogle huses vedkommende.

Og her beder han om hjælp, så kortlægningen bliver så fyldestgørende som muligt. Så er du ejer af et hus eller gård i området og bare ikke har ,,fået dig taget sammen" til at reagere på tidligere opfordringer eller bor du udenfor Leestrup-området og ligger inde med oplysninger om hvem der har boet hvor - og hvornår, så hører Peter meget gerne fra dig. Gode historier om livet i området modtages også gerne.

Få luftfoto af din ejendom

Et billede siger mere end 1000 ord siger man. Og det gælder også i en beskrivelse af de forskellige gårde og huse i Leestrup, men det er ikke alle gårde og huse man har billeder af.

Derfor vil man lave dronefoto af gårde og huse i Leestrup her i løbet af foråret. Det vil Jan Stenager sørge for - men naturligvis kun hvis den enkelte ejer har givet tilladelse til det.

Den jødiske dreng

Samtidig med en optegnelse af gårde og huse, ligger Leestrup Bylaug, og Peter Wollesen, inde med en lang række spændende fortællinger.

Det er blandt andet historien om ,,Bonden fra Leestrup" der dominerede travsporten i midten af forrige århundrede, historien om bødkerfamilien der oplevede et flyangreb under 2. verdenskrig hjemme i deres have - i Leestrup.

Der er fortællinger om arbejdet på landet, om dårlig behandling af polske roearbejdere der måtte nøjes med den mest uhumske mad fra sulekarret - indtil køkkenpigerne fik nok, og snød så de kunne få ordentligt mad.

Der er også historien om den jødiske dreng, der under 2. verdenskrig blev sendt fra København til Faxe, og levede på en af Leestrups gårde til krigens slutning.

Hjælp Leestrup

Hvis du vil hjælpe med at kortlægge Leestrup, så vil Peter Wollesen blive rigtig glad.

Peter Wollesen, Tlf 3144 5112, Mail: maglebjerg71@gmail.com