Se billedserie Til højre: Snoren klippes af borgmester Ole Vive

Kunstværk indviet i Rønnede

Haslev-Faxe Posten - 20. januar 2020 kl. 19:46 Af Birgitta Kristina Carlberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rønnede: Fredag eftermiddag var borgmester Ole Vive mødt op ved Østdansk Landboforening i Rønnede for sammen med Landboforeningens formand Jørgen Petersen og billedhugger Claus Ørntoft at indvie kunstværket, Brydning - en imponerende skulptur opført i skifer.

Skulpturen har været en del år undervejs, for allerede da landbocenteret blev bygget i 1995 havde man afsat plads til et kommende kunstværk. De i alt 1.020.000 kr. der siden blev doneret til projektet - heraf millionen fra Stevns Landboforenings Fond og de 20.000 kr. fra Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond, blev i 2016 besluttet at bruge på et kunstværk af Claus Ørntoft.

- Jeg vil gerne rette en kæmpestor tak til disse to fonde, der har gjort dette flotte kunstværk muligt. Det er 25 år siden, vi besluttede, at der skulle være en skulptur på denne plads. Ting tager tid, men hold da op hvor har det været værd at vente på, sagde Jørgen Petersen bl.a. i sin indvielsestale.

Fandt inspiration i Norge

Claus Ørntoft er en billedhugger med flere store værker bag sig. Han står bl.a. bag de springende løver ved Marseillesborg Slot.

At det netop blev Claus Ørnholt, der blev udvalgt til at udføre projektet er Jørgen Petersen meget tilfreds med. Han er tydeligt glad for kunstværket, der "gør Østdansk Landboforening smukkere", som han også sagde i sin tale sammen med " Den kraft, der kommer til udtryk i Brydning, giver et rigtig godt billede af, hvad det er bønder lever af. Kraften og energien fra jorden"

Claus Ørnholt selv fortalte om sit værk, at han havde fundet inspirationen, da han på et tidspunkt arbejdede på en anden opgave i Norge. Her havde han en dag betragtet et skiferbrud, og var blevet meget fascineret af den "bevægelse", der var.

Den samme bevægelse har han formået at overføre til kunstværket, der samtidig på en både fin og dramatisk vis forholder sig arkitektonisk til stedet.

Da Ole Vive holdt sin tale, kaldte han da også skulpturen for både iøjefaldende, ambitiøs og ubeskeden, og sagde videre:

- Idéen om en jord, der bliver brudt er faktisk godt tænkt. Meget symbolsk for et landbrug, som både karakteriserer Danmark og ikke mindst vores eget område. Om det også er et symbol for en brydningstid, hvor ikke mindst klima, landbrug og kødproduktion er et højaktuelt emne - politisk og hos forbrugerne - ved jeg ikke. Men det er jo det fantastiske ved kunst. Der er ingen regler - ingen fast opskrift på, hvad vi skal tænke om kunstværket.

Efter selve indvielsen, hvor Ole Vive traditionen tro fik klippet den røde snor, bød Landboforeningen indenfor i varmen på lidt forfriskninger.