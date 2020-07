Kunstklubben Faxe er klar med nyt program

I beretningen, som blev ledsaget af et power-point show, kunne formanden konstatere, at klubben havde haft en meget fin sæson med 12 velbesøgte arrangementer: omvisninger på museer, foredrag, atelier- og værkstedsbesøg med glaskunst, malerier, skulpturer, keramik osv. Klubben afholdt desuden to udstillinger i Rollosalen, hvoraf den ene dog efter få dage blev brat nedlukket af coronaen.