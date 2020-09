Se billedserie Veras Verden inviterer til kunsthåndværkermarked på Hesede Hovedgård

Kunsthåndværkermarked hos Veras Verden

Haslev-Faxe Posten - 01. september 2020 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hesede: På søndag den 6. september kl. 11-16 afholder Veras Verden kunsthåndværkermarked, med arbejdende værksteder, foran butikken på Hesede Hovedgård.

Ni kunsthåndværkere vil vise deres arbejder frem, og flere af dem medbringer også deres værksted og redskaber, så de besøgende kan få et indblik i de arbejdsprocesser der er i fremstillingsprocessen. Hele dagen vil man derfor kunne opleve beslagsmedens arbejde med at lave hestesko, kunsten af flette pil og dreje i træ, og det detaljerede arbejde med at fremstille smykker, illustrationer og keramik.

De ni kunsthåndværkere spænder vidt i materialer og stilarter. De fleste kommer fra Faxe eller Stevns kommuner, og en enkelt fra København.

De ni kunsthåndværkere er: Mai Hvid Jørgensen, pileflet. Frank Sørensen, trædrejning. Birthe Liisberg Bruun Oxager, keramik. Katrine Hauerslev, illustrator. Charlotte Mannstaedt, smykker, boligtilbehør og kunstobjekter. Morten Dyrsø, keramik. Bettina Holst, maleri og tekstil. Mads Piepenbrink, beslagsmed (danske mester 2016) og Lisbeth Svendsen, smykker.

Udover muligheden for at se og købe det smukke kunsthåndværk vil der være mulighed for at få en snak med de enkelte kunsthåndværkere om deres produkter. Flere af kunsthåndværkere holder løbende kurser i deres kunnen, så skulle man få interesse i at prøve håndværket med egne hænder, vil det helt sikkert være muligt at blive skrevet op til fremtidige kurser.

- Vi har i vores lokalområde nogle fantastisk dygtige kunsthåndværkere og med dette kunsthåndværkermarked giver vi dem et udstillingsvindue for turister såvel som lokale, siger Nicolaj Lund Jensen, Veras Verden, som med dette marked håber på, at det er starten på en ny tradition som med årene kan vokse sig større, da interessen for at deltage har været stor.

Kunsthåndværkermarkedet foregår på pladsen foran den gamle forvalterbolig på Hesede Hovedgård. Der er naturligvis også åbent i Veras Verden samt butikkens galleri på 1. salen ,,Helt Lokalt".

De to naboer til Veras Verden, kafferisteriet KaffeLaug og fashion/outdoor butikken Akeleje holder ligeledes åbent.