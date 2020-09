Se billedserie Jeanet Hindborg i Klinik Hindborgs flotte reception

Klinik Hindborg nu i større og flotte lokaler

Haslev-Faxe Posten - 30. september 2020

Haslev: Gennem de seneste 17 år har Jeanet Hindborg drevet Klinik Hindborg - og nu er klinikken flyttet til nye og meget større lokaler på Finlandsgade 8.

Trukket lidt tilbage fra vejen ligger den nye klinik der er indrettet i træbygninger. Gennem et par måneder har Jeanet og hendes mand arbejdet med indretningen af den nye klinik - og det er de sluppet rigtig godt fra.

Når man går ind af hoveddøren kommer man til en særdeles flot og hyggelig reception, hvor man straks føler sig godt tilpas. Herudover er der tre lyse og venlige rum, samt et ligeledes meget smagfuldt indrettet toilet.

Det ene rum er til fysiurgisk massage, hvor Jeanet hjælper sine klienter med spændinger i kroppen, herunder migræne, hvor Jeanet har stor succes med behandlingerne.

Hun er lægeeksamineret massør og er registreret alternativ behandler - RAB. Det betyder at man skal have en uddannelse og at man er forpligtet til løbende at være på kurser indenfor faget.

Det betyder også at man kan få tilskud til behandlingerne fra langt de fleste sundhedsforsikringer.

Et andet rum i den 100 kvadratmeter store klinik er indrettet til slankebehandlinger. Hos Klinik Hindborg udføres der nemlig slankebehandling med Cavi-Lipo, som er et af de mest avancerede og effektive ultralydsystemer, der findes til at nedbryde fedtceller på besværlige områder.

Det tredje rum vil Jeanet Hindborg indrette til mødregrupper, for hun vil nemlig tilbyde at mødre med små børn kan komme i klinikken tirsdage og torsdage om formiddagen - for at drikke en kop kaffe og hygge sig. Men også for at lære noget om babymassage.

Jeanet Hindborg inviterer til Åbent Hus søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 12, hvor man er velkommen til at kigge forbi, se de nye lokaler og få en snak om hvad Klinik Hindborg kan tilbyde.

Se mere på klinikhindborg.dk