Klar til en ny omgang Musikalsk Legestue

- Vi synger, danser og leger, hører dejlig musik, krammer bamser m.m. Bagefter er der tid til at spise den medbragte madpakke og de voksne får sig en kop kaffe og en snak. Alle er velkomne til at tage deres barn, barnebarn, nevø/niece, dagplejebarn med for at lege med os. Det koster 75 kr. for et år, udtaler Elsebet Mie Nielsen som er leder at legestuen.