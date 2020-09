Se billedserie Kirsten Engelbrecht er, såvidt avisen har kunnet finde ud af, den første i beskyttet beskæftigelse der modtager Dronningens Fortjenstmedalje

Send til din ven. X Artiklen: Kirsten modtog medalje fra Dronningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirsten modtog medalje fra Dronningen

Haslev-Faxe Posten - 16. september 2020 kl. 11:57 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Tirsdag den 8. september var en ganske særlig dag for Kirsten Engelbrecht fra Faxe. Hun modtog hele to medaljer for 40 års ansættelse i Faxe Kommune.

Borgmester Ole Vive overrakte en medalje fra Faxe Kommune, men - uden at forklejne Faxe Kommune - var det nok den medalje som June Baasch-Larsen overrakte Kirsten, der var den mest fornemme. Det var nemlig Dronningens Fortjenstmedalje.

June Baasch-Larsen er leder af FSU, Faxe Sociale Udviklingsselskab, og Kirsten Engelbrecht har netop været i beskyttet beskæftigelse i samtlige 40 år. Hun startede i SETA i Store Heddinge, men kom til Industriparken 4 i Faxe i 2013 - og her har hun været siden.

Såvidt Haslev-Faxe Posten erfarede på dagen, var det første gang, at en person i beskyttet beskæftigelse modtager Dronningens Fortjenstmedalje.

- Egentlig underligt, siger June Baasch-Larsen, for beskyttet beskæftigelse er jo lige så meget værd som alle andre jobs. Og det syntes vores Dronning altså også, så derfor kunne June sætte medaljen på Kirsten.

Senere har vi fundet ud af at en borger i beskyttet beskæftigelse i Næstved også har modtaget Dronningens Fortjenstmedalje.

- Du er meget vellidt blandt dine kollegaer. De holder af dig, sagde borgmesteren i sin tale - og fra salen lød der et rungende ja fra Kirstens kollegaer, så ingen tvivl om at hun er meget vellidt på arbejdet.

Når man modtager Dronningens Fortjenstmedalje, skal man til København for at takke majestæten for hæderen.

- Men så skal jeg nok have lidt hjælp for at finde ud af det, sagde Kirsten - og det skal hun nok få. Der er flere der gerne ville hjælpe hende med at finde vej til Danmarks Dronning.