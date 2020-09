Kegleklubbens formand blev årets leder

Der blev ved prisoverrækkelsen især lagt vægt for hans store arbejde med at få en ungdomsafdeling op at køre i Haslev Kegleklub. Henry var primus motor for klubbens skoleprojekt, på Norskovskolen med to 3. klasser, som har gjort at man nu har en ungdomsafdeling med ni medlemmer.