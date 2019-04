Send til din ven. X Artiklen: Karisefonden og Karise Efterskole støtter forskning i sclerose - det kan du også Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karisefonden og Karise Efterskole støtter forskning i sclerose - det kan du også

Haslev-Faxe Posten - 23. april 2019 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karise Efterskole og Karisefonden tager kampen mod sclerose.

Onsdag den 1. maj lyder startskuddet til Scleroseforeningens spritnye walk 'You Go Girl'. Hundredvis af deltagere vil snøre vandreskoene og gå forskellige ruter i hele landet for at samle penge ind til forskning i sclerose og kæmpe for de 16.000 danskere, der lever med sclerose.

Som navnet antyder, er You Go Girl et walk, der især sætter fokus på de mange kvinder, der får sclerose i Danmark - 2/3 af de 16.000 danskere med sclerose er kvinder, og antallet af kvinder, der får sclerose, har været stigende de sidste mange år. Den udvikling kan kun belyses gennem forskning i sclerose og et særligt fokus på kvinder. Derfor er You Go Girl sat i værk.

Omkring 100 mennesker har oprettet gåhold af venner, familie og bekendte til You Go Girl fordelt forskellige steder i hele landet. Og der er også oprettet hold i både Karise og Haslev.

- Vi har valgt at gå med i denne event for at støtte op omkring forskningen i Sclerose. Der findes rigtig mange gode formål og sager man kan støtte op om, og der er i bund og grund ikke nogen organisation, der umiddelbart er bedre at støtte end andre, siger Jeppe Busk der er marketingsansvarlig i Kariseorganisationen - og han fortsætter:

- Når vi vælger at støtte en organisation som Sclroseforeningen, handler det rigtig meget om, at vi gerne vil vise vores unge mennesker den værdi og det menneskesyn der ligger i at hjælpe og gøre noget for andre. I medborgerskab kommer de til at arbejde med, hvad det vil sige at støtte en god sag. Hvorfor skal man hjælpe andre? Hvilke gode sager findes der?

Karise Efterskole går i Karise for en verden uden sclerose. Karisefonden går i Haslev for en verden uden sclerose.

Holdkaptajn for You Go Girl- holdet ,,Karise Efterskole" der går i Karise er Cecilie Balle, der er lærer på Karise Efterskole.

- Ruten bliver 16.000 (små) skridt og vi går kl. 9.30 fra Karise Efterskole. Alle pigerne fra efterskolen går med, og vi har allerede set, at der er flere lokale, der har meldt, at de også gerne vil gå med sammen med os. Det synes vi bare er super, udtaler Cecilie Balle

Holdkaptajnen for You Go Girl- holdet ,,Karisefonden" der går i Haslev er Mei Meng-Lund, som til daglig arbejder som underviser i Karisefonden:

- Det bliver super sjovt, og så får de unge også lidt luft og en hyggelig tur ud af det, selvom det også her bliver 16.000 (små) skridt. Vi går fra Karisefonden på Hasselvej 2 - 4 kl. 10.00 og alle er velkomne til at gå med. Man kan tilmelde sig via scleroseforeningens hjemmeside, fortæller Mei Meng-Lund .

Hvis nogen skulle have lyst til at gå med på turen, er alle meget velkomne. Tilmelding via link: www.scleroseforeningen.dk/disse-hold-er-klar-til-you-go-girl

Man kan også støtte op ved at indbetale et beløb via mobilpay direkte til Scleroseforeningen på 244330.