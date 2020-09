Channie Kjær efterlyser et større juletræ til byens torv...

Kan Haslev få et større træ inden jul?

Haslev: Channie Kjær, formand for Haslev Handelsstandsforening, efterlyser et stort og flot grantræ, der kan pryde byens torv i december og være med til at skabe den helt rigtige julestemning.