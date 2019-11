Det glæder formanden for Faxe Erhvervsforening, Ib Elberg, at det store cykelløb kommer til Faxe. Til venstre Tobias Svarre som har en god chance for at vinde U17 og til højre bossen for løbet Martin Flindt Møller

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe cykelløb afvikles i Faxe til foråret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe cykelløb afvikles i Faxe til foråret

Haslev-Faxe Posten - 05. november 2019 kl. 09:31 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Sidst år var Faxe startby for sidste etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt - en meget stor cykelbegivenhed, men den 16. maj næste år kommer der endnu flere cykelryttere til Faxe.

Et sted mellem 600 og 800 ryttere forventes det, og det bliver de bedste af de bedste danske cykelryttere man vil kunne opleve, startende med de helt unge der stiller op i U11 og op til de voksne der kører med A-licens - altså de rigtig gode.

Der er tale om et officielt cykelløb under DCU og med Køge Cykel Ring som arrangør, og så vil nogle sikkert undre sig over at det bliver omkring Faxe det store løb foregår, men det er der en god forklaring på.

Martin Flindt Møller, der bor i Faxe Ladeplads og er indehaver af Faxe Orup El, sidder i bestyrelsen i Køge Cykel Ring, og foreslog at Faxe skulle være centrum for det store løb. Det var resten af bestyrelsen med på - og udnævnte Martin til at stå i spidsen for løbet, så nu er han i fuld gang med forberedelserne.

Han har ikke selv kørt cykel ret længe, men blev lokket til det af det unge talent Tobias Svarre, der bor i Faxe og stiller op for Køge Cykel Ring.

Tobias henvendte sig til Faxe Orup El for at høre om de ville være sponsor for ham. Det sagde Martin ja til, og Tobias inviterede ham med ud på en cykeltur - og det blev hans skæbne. Martin blev bidt af det, og cykler nu flere gange om ugen.

Gennem Faxe mange gange i løbet af dagen

Vinkældertorvet i Faxe bliver start og mål for alle afdelinger, startende med U11 og sluttende med A-licensrytterne - og de starter naturligvis ikke samtidig alle sammen.

Der køres på en rundstrækning på ca. 10 km. omkring Faxe, så rytterne kommer forbi Vinkældertorvet flere gange, hvorved der bliver en masse at se på gennem hele dagen. Dem der kører længst - A-licensrytterne - skal således gennem byen ikke mindre end 14 gange.

Faxe Erhvervsforening er begejstret for at løbet afvikles i Faxe, og formanden, Ib Elberg, fortæller at foreningen støtter løbet med et pænt beløb.

Derudover er Ib Elbergs egen forretning, Din Tøjmand, sponsor. Det samme er Porsche Centrum og Faxe Orup El - men Martin Flindt Møller håber flere sponsorer melder sig på banen.

Et så stort cykelløb kræver mange hjælpere. Rigtig mange, ikke mindst til trafikregulering, for cykelrytterne skal kunne færdes sikkert på vejene.

Faxe Cykelmotion har lovet at stille med mange hjælpere, men der er brug for endnu flere, fortæller Martin Flindt Møller. Så vil din forening give et nap med, så hører Martin meget gerne om det - og han fortæller at foreningen modtager et beløb for hver mandetime man lægger i cykelløbet.

Den lokale cykelrytter, Tobias Svarre, der går i 9. klasse på Rolloskolen, stiller naturligvis også op på dagen. Han fortæller at han har store ambitioner om at vinde sin klasse som er U17 - og han har absolut noget at have håbet i. Han har vundet rigtig mange løb, og er en cykelrytter man helt sikkert vil høre meget til i de kommende år.