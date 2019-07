Se billedserie Den første bus med gæster fra hele verden ankom tirsdag

Send til din ven. X Artiklen: Jehovas Vidner fra hele verden besøgte Haslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jehovas Vidner fra hele verden besøgte Haslev

Haslev-Faxe Posten - 23. juli 2019 kl. 09:06 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: ,,Kærligheden svigter aldrig" - var temaet for et kæmpestort stævne som Jehovas Vidner netop har afholdt i Danmark, og at der er noget om det, kunne man fornemme i Haslev i sidste uge.

Det store stævne fandt sted i Brøndby Hallen og på Brøndby Stadion i weekenden - og heri deltog der omkring 7.000 Jehovas Vidner fra hele verden.

Men faktisk startede det hele langt tidligere for medlemmerne fra Haslev. Mange lokale har nemlig været på Brøndby Stadion for at gøre det rent, så de mange gæster kunne føle sig godt tilpas på det store stadion. Bl.a. ord som ,,Fuck FCK" skulle fjernes - de var ligesom ikke så passende i denne sammenhæng...

Tirsdag, onsdag og torsdag var rigtig mange Jehovas Vidner samlet i Haslev. Stort set alle lokale medlemmer var på plads alle dage i rigssalen på Bækvej, og alle tre dage ankom der busser fyldt med Vidner fra hele verden.

Og det var blandt andet da gæsterne ankom, at man fornemmede det med at kærligheden aldrig svigter - for selv om man ikke kendte hinanden, var der tale om en varm og dybtfølt glæde ved at møde trosfæller fra hele verden.

Hyggeligt samvær på Nordskovskolen

Da alle var taget godt imod samledes man i Rigssalen omkring Guds ord, og bagefter tog man ud i byen, lokale og gæster sammen, for at fortælle om stævnet i Brøndby og Jehovas Vidner.

Derudover var der frokost, underholdning og hyggeligt samvær på Nordskovskolen alle tre dage - og det hele kulminerede altså med det store stævne i Brøndby i weekenden.

Oluf Jøker, der er Ældste i Haslev-menigheden, fortæller at hele stævnet, har været under forberedelse i to år, og at de fleste lokale medlemmer er meget aktive før, under og efter stævnet.

Alle danske Jehovas Vidner gør meget for at gæsterne fra hele verden skal føle sig velkomne og godt tilpasse, så derfor bliver de modtaget i lufthavnen, eller hvordan de nu ankommer til landet - og når de skal hjem igen, så er der også danske Jehovas Vidner der står klar til at ønske dem en god rejse hjem.

Jehovas Vidner har en Rigssal på Bækvej. Den er opført i 1990. Der afholdes møder hver tirsdag, kl. 19.00 og lørdage kl. 15.00. Alle er velkomne til at kigge indenfor og deltage i møderne - det kræver ikke ,,medlemskab" at være med.