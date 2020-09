International musikudgivelse fejres i Faxe Ladeplads

De 8 titler på ,,I left My Heart in Faxe Ladeplads" er komponeret af Michael Milo Jørgensen & Søren Hejgaard. Albummet er en hyldest til natur og mennesker i og omkring Faxe Ladeplads - og de engelske titler, skal minde vores udenlandske venner om ,,byen, du ikke vidste at du ville savne".

- I den bittersøde titel ,,I Left My Heart in Faxe Ladeplads", ligger et slags komprimeret paradoks: at noget gør lykkeligt ondt. Albummet kan stadig vække stærke følelser i mig; f.eks. at nogen eller noget måske ikke kommer tilbage. Og samtidig en stærk følelse af tilstedeværelse; en smuk, men smertefuld måde at være på. Så jeg synes at Søren og jeg har ramt noget værdifuldt. Onde tunger hævder jo, at både Søren og jeg lider af diagnosen 'Nordisk Musikmelankoli', griner Michael Milo Jørgensen.