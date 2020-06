Oldermand Steen Jul foran vagtstuen som kulsvierne er ved at opføre

Ingen festival i år men kulsvierne er stadig aktive

- Det ærgrer os at vi må aflyse årets Kulsvierfestival, men sådan er det jo i disse tider, siger oldermand for Eskilstrup Kulsvierlaug Steen Jul.

Men selv om Kulsvierfestivalen er aflyst, så sidder de mange kulsviere ikke og kigger ud i luften. De har travlt med mange forbedringer på den smukke plads. Lige nu er de i gang med at opføre en ,,vagtstue" hvor man kan sidde i tørvejr, eller skygge, og holde øje med milen - den man bruger til at lave rigtig grillkul som i gamle dage.

Nogle af de andre bygninger bruger man også tiden på at vedligeholde og give en omgang tjære. Tjære som man selv laver efter ældgamle forskrifter.

Det foregår i en lille mile i et hjørne af naturpladsen, og tjæren udvindes af træ. Det er dog ikke alt træ man kan udvinde tjære af. Bedst er træ fra det nordlige Sverige, der er vokset meget langsomt.

Kulsvierlauget har dog også fået noget træ fra Asserbo. Her er det også vokset langsomt og har derfor en stor mængde tjære i sig. Men måske man også kan bruge andet træ. Det er de ved at eksperimentere med for tiden - og også måden hvorpå man udvinder tjæren.