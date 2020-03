Se billedserie FSU Band for fuld udblæsning

Hygge, sang og musik i FaxeBixen

Haslev-Faxe Posten - 11. marts 2020 kl. 09:06 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe: Der var gang i den i FaxeBixen i Fakse Midtpunkt i torsdags, hvor Horisonten på Stevns var inviteret på besøg.

FaxeBixen er en del af FSU - Faxe Sociale Udviklingscenter - som tilbyder forløb inden for uddannelse, dagsaktiviteter og beskæftigelse for mennesker med forskellige udfordringer.

FaxeBixen en café hvor alle er meget velkomne til at kigge ind og købe en kop kaffe og et stykke kage, men det er også et værksted, hvor brugerne producerer mange spændende ting som man kan købe. Der er f.eks. smykker, reoler, kasser, små væksthuse,fuglehuse og meget mere. Kig ind, og se alt hvad de har.

Men i torsdags blev der ikke produceret noget. Her var der dømt hygge, for man havde inviteret Horisonten fra Stevns Kommune på besøg, og som indledning til en hyggelig dag, spillede FSU Band - bandet der i efteråret fik en fornem andenplads ved Handicap Grand Prix.

Bandet spillede mange numre, og de fleste kunne publikum synge med på, ligesom flere tog sig en sving-om til den gode musik.

Efter FSU Bands optræden var der en lille pause, inden band og gæster spiste og hyggede sig sammen.

- Det er første gang, vi laver sådan et arrangement, og jeg regner da med at det bliver gentaget, siger Lise Carstensen fra FSU - og hun tilføjer, at meningen er at man kan træffe nye mennesker og danne nye venskaber.

Optræder for virksomheder

Lise Carstensen fortæller også at FSU Band tilbyder et nyt koncept til virksomheder og institutioner, nemlig morgensang.

Det er der allerede flere virksomheder der har benyttet sig af. FSU Band har således spillet og sunget til morgensang på Rådhuset i Haslev og hos Køgevirksomheden Chrisco.

- Først er folk lidt tilbageholdende, men da de får udleveret et lille sanghæfte, så går der ikke længe, før alle synger med - og dermed får de en rigtig god start på dagen, siger Lise Carstensen, der har den flotte titel af Virkelighedsambassadør.

Hvis du tænker at en rigtig god begyndelse på en arbejdsdag er sang og musik, så er du velkommen til at kontakte Lise Carstensen på telefon 4046 3475.