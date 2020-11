Afslører Christine Jønck hvem Fantommanden var? Foto: Torkild Svane Kraft

Hvem myrdede Marie? - Hvem var Fantommanden?

Haslev-Faxe Posten - 04. november 2020

Krimi: Christine Jønck fra Hårlev er aktuel med en ny bog, hvor hun bevæger sig ind på et område hvor tavshed måske havde været det bedste - for bogen er ikke ren fiktion.

Måske fortæller den hvad der virkeligt skete - hvem der den 10. november 1967 myrdede Marie Lock-Hansen i Højbjerg ved Aarhus - en af de mest myteomspundne, uopklarede drabssager i dansk kriminalhistorie.

Egentlig havde Christine Jønck ingen planer om at skrive en krimi om denne sag. Faktisk var hun ved at skrive en helt anden bog, og i den forbindelse var hun i gang med research og mødte her en kvinde, som pludselig sagde, at hun troede at hendes mand havde myrdet Marie Lock-Hansen.

Christine spurgte mere ind til hvorfor denne kvinde mente at hendes, nu afdøde mand, havde myrdet Marie. Og det hun fik at vide lød meget troværdigt - så det blev til mange møder med kvinden som nu er sidst i 70'erne.

Arbejdede han for Forsvarets Efterretningstjeneste?

Hun var overbevist om at hendes mand arbejdede for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han var mange gange på forretningsrejse til Østtyskland, og nogle gange var kvinden med - og hver gang skulle de lige runde militære installationer, men hvorfor ville hendes mand ikke fortælle. Eller rettere gav han altid svaret, at de bare lige skulle køre lidt rundt...

Christine Jønck nøjedes naturligvis ikke med denne kvinde som kilde. Hun begyndte at sætte sig grundigt ind i alt hvad der foregik under den kolde krig. Hun læste bøger og artikler, og mødtes med mennesker der har forstand på hvad der foregik den gang.

Forfatteren har også mødt folk tæt på opklaringsarbejdet, og personer der meget tydeligt har fået at vide, at den sag skal de ikke beskæftige sig med, og de skal slet ikke fortælle noget som helst om deres viden til nogen som helst...

Og jo mere Christine Jønck læste og fik fortalt, jo mere overbevist blev hun om at kvinden talte sandt. Alt hvad hun fortalte Christine, stemte overens med de oplysninger hun kunne indhente andre steder.

Mordet

Kort fortalt ringede det på døren i Marie Lock-Hansens hjem. Udenfor stod der en mand. Han blev lukket ind og skød hende med tre skud. Tilstede i lejligheden i Højbjerg, lige ved siden af Søværnets Operative Kommando, var også Maries husholderske Irma Rasmussen. Hun blev også skudt, men overlevede.

Manden der myrdede Marie Lock-Hansen bliver kaldt Fantommanden, fordi der blev lavet en tegning af ham, ud fra beskrivelser som Maries hushjælp havde givet.

De tegninger så Christine naturligvis, og da den, for læserne hemmelige kvinde, viste hende billeder af sin mand, var der ikke meget tvivl - det er den samme mand, mener Christine Jønck. Og ligheden er da også meget slående - avisen har set både fantomtegningen og billederne af kvindens afdøde mand.

Med en så vellignende tegning og stor efterforskning, hvorfor blev Maries morder så aldrig afsløret? Var det fordi han ikke skulle afsløres, fordi han var agent for Forsvarets Efterretningstjeneste?

Og hvorfor myrdede han Marie, som han ellers ikke havde noget som helst at gøre med? Fantommanden og hans kone boede ved København og havde ellers ingen relationer til Aarhus, men på morddagen var han i Aarhus, og de havde en lille Morris Mascot, som blev set i området.

Men hvorfor skulle Marie Lock-Hansen, hvis mand var ingeniør, myrdes? Var hun spion for Sovjetunionen og warszawapagten? Vidste hun for meget? Så meget at der kun var ét at gøre - myrde hende?

Eller hvad skete der egentligt den gang i 1967 - og hvorfor skete det? Måske får du svaret i bogen ,,Fantommanden" måske gør du ikke. Læs den, og drag dine egne konklusioner...

Bliver den til en film?

,,Fantommanden" indeholder alt hvad der er brug for til en rigtig spændende film - den kolde krig, spioner, mord og fortielser - og personers frygt for at afsløre noget, der ville kunne true deres egen eksistens.

Direkte adspurgt om der har være henvendelser om at filmatisere ,,Fantommanden" lyder Christines svar kort og godt: ,,Ingen kommentarer".

Man må så selv vurdere hvad der ligger bag ordene ,,ingen kommentarer", men Christine Jønck, siger dog, at noget af det mest fantastiske ville være hvis hendes bog blev filmatiseret...

Signerer bøger

,,Fantommanden" udgives på den dag Marie Lock-Hansen blev myrdet - altså den 10. november. Og det sker naturligvis i Aarhus.

Den 13. november kan du møde forfatteren i boghandleren Staxen i Hårlev fra kl. 15 til 16.30.

Lørdag den 14. november er Christine Jønck i Boghuset i Faxe kl. 12 og lørdag den 28. november fra kl. 11 til 13 kan du møde hende i Haslev Boghandel.