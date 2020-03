Se billedserie Team Rynkeby sælger igen i år boller til fordel for Børnecancerfonden - med Mesterbageren, happydays.nu og Haslev-Faxe Posten som sponsorer

Hvad skal du på søndag? Du skal da til Haslev Messen

Haslev-Faxe Posten - 04. marts 2020 kl. 10:32

Haslev: På søndag er det ikke sportsaktiviteter det summer af i Haslev Hallerne - men alligevel bliver der masser af liv. Det er nemlig nu Haslev Messen afholdes - fra kl. 10 til 16 i begge haller.

Fra klokken 10 og en times tid frem, vil Peder Oxe-spejderne spille musik ved hovedindgangen, og når man er kommet ind i varmen, vil man blandt andet kunne se opslag over, hvor man finder de mange stande.

Og dem, altså standene, er der lige så mange af i år som sidste år. Og lige så alsidige. Her kan du møde byens forretninger, håndværkere, bilsælgere og meget, meget mere. Og så vil mange af standene have lækre smagsprøver til de besøgende.

Støt Børnecancerfonden og vind fede præmier

Igen i år kan man møde cykelryttere fra Team Rynkeby under Has- lev Messen. De er der nu ikke for at fortælle om det at cykle til Paris - men for at samle penge ind til Børnecancerfonden.

De har en stand på Haslev Messen, men man kan også møde dem rundt om i hallerne, hvor de vil sælge boller. Og bollerne har Mesterbageren Brian Hansen sponseret til det gode formål - for selvfølgelig går alle de penge, der kommer i kassen, til børnecancerfonden.

Men dermed er det ikke slut, for på hver bolle er der et lille flag med et nummer, og når dagen er ved at være gået, kan man vinde et ophold på Hotel Fuglsåcenteret på smukke Mols for to personer.

Dette ophold er sponseret af happydays.nu og Haslev-Faxe Posten. Derudover sætter Haslev Handelsstandsforening to gavekort, hver på 500 kr., på højkant.

Flotteste stand skal kåres

Der er endnu en konkurrence - og her er det publikum, der afgør, hvem der skal vinde. Det er nemlig kåringen af den flotteste stand.

Vinderen af den flotteste stand belønnes med en middag for to på Bregnen i Haslev - og blandt dem, der afgiver en stemme, trækkes der lod om to flasker vin

Som noget nyt er der i år en udfordring til alle friske børn - en klatrevæg, som spejderne stiller op. Prøv den, hvis du tør.

Det er Haslev Handelsstandsforening, der arrangerer Haslev Messen.