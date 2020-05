Se billedserie Danmarks lykkeligste cirkusdirektør med sin cirkusprinsesse

Hvad laver gøgleren når alt er aflyst?

Haslev-Faxe Posten - 06. maj 2020

En forårshilsen fra Karsten Klovn, Cirkus Bella Donna.

Jeg er helt sikkert den lykkeligste cirkusdirektør i hele Danmark. Jeg har ingen gæld, jeg har kun én bil at betale afgifter og forsikringer for og jeg er forelsket i en pige, der både kan synge og danse.

Jeg har haft travlt med at hygge mig med kreative ideer. Det første var at gå i gang med at udsmykke børnenes hus som en stavkirke. Det havde jeg længe haft lyst til. Før hed det Elverslottet, nu hedder det Troldeslottet.

Så gik jeg i gang med at rydde et stykke af en vildtvoksende plantage for rødel, for at få plads til at udplante alle de pære- og æbletræer jeg har podet. Da jeg trak rødel-træerne op med traktoren kunne jeg straks se, at det var rigtige trolde, der kom op af jorden.

Mette gik i gang med at spule dem med højtryksspuleren og jeg lavede øjne, så de kunne se sig omkring. Det tror jeg de er rigtig glade for! Nu står de rundt omkring her i Hugkrogen og nyder synet af forår. Her er Mette Skipper, Luna og jeg sammen med nogle af vores kære trolde.

Egentlig havde jeg forestillet mig at jeg kunne sælge troldene, for at skaffe lidt midler til udgifterne, men jeg kan ikke nænne at skille mig af med dem. Hvordan skulle jeg kunne nænne at sælge disse kære væsner?

I stedet er jeg gået i gang med en plan B om at leje huset ud til turister til sommer. Der skal nok være mange, som gerne vil holde ferie sådan et sjovt sted tæt ved landets bedste sandstrande. Så må jeg selv bo i en skurvogn.

Når det hele åbner mere, holder jeg åbent hus med fernisering af min troldeudstilling. Men alle er jo altid velkomne til at gå en tur ad Skovstien fra Dyssevej og se på trolde og ta et hvil ved vandhullet og nyde livet.

Jeg har lavet et lille skilt hvor der står ,,Velkommen" ved indgangen. Snart laver jeg også et shelter. Det hører også med til seværdighederne, at frugtalleen langs stien blomstrer. Jeg har også nu heldigvis fået tid til at plante lidt flere træer. Til efteråret er der frit slag for de stifarende til at spise frugten.

Blomstermarken langs stien er også udvidet fra halvanden til to tdr land. Troldefar holder øje med det hele og udsigten.

Lige før påske lavede Mette og jeg gårdcirkus sammen med Fin Alfred. Hos Viggo og Birgit, gode venner på Nyvej på Frederiksberg. Nyt koncept med virkelig STURE numre. Mette sang viser sammen med Fin Alfred, mens jeg klædte om til bl.a. verdens højeste cowboy og Danmarks eneste cirkus­elefant Cleo.

Mettes gøglernavn er Frk. Skipper. Fantastisk at høre hende synge om Fløjlsgræs og riddersporer, og Kathinka, Kathinka.

Publikum var på behørig afstand! Alligevel gav de en fantastisk respons. Vi blev modtaget med kaffe og morgenbrød og belønnet med godt med penge i MobilePay-hatten og en flaske champagne til hver.

Så lidt travlt har jeg da haft. Det var et kæmpearbejde at stable dette ene show på benene. Men jeg har også gjort mig umage med at ta den med ro og bare nyde kærligheden sammen med Mette, og bare nyde at være til. Jo livet er herligt.