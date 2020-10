Se billedserie Lisbeth Bruus-Jensen i sommerhuset i Faxe Ladeplads

Hvad blev der af Rigmors elskede Valdemar?

Haslev-Faxe Posten - 21. oktober 2020 kl. 07:10 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe Ladeplads: 67-årige Lisbeth Bruus-Jensen har skrevet en bog om sin mormor og morfar, Rigmor og Valdemar. En fænglende bog, man ikke sådan lige lægger fra sig. En bog der fører læseren fra Faxe Ladeplads, til Sverige, Hjallerup - og Canada.

Bogens titel er slet og ret ,,Rigmor" og hun er født og opvokset i Faxe Ladeplads - nærmere bestemt i huset Breidablik på Klintevej. Huset ligger der stadig - og navnet står stadig på huset.

Rigmors moster ejede Æblely - et af de mange pensionater der lå i Faxe Ladeplads i begyndelsen af forrige århundrede, og hvortil Københavnerne strømmede om sommeren.

Faster Anna havde ,,Lille Helle" - et lille hus lige ved siden af Tuberkulosesanatoriet. Fasteren var lærerinde, og vel nok familiens overhovede. Det var i hvert fald hende der blev lyttet til, og hende der i vid udstrækning bestemte hvad der skulle ske.

Også for Rigmor. Og Anna havde besluttet af Rigmor skulle have en uddannelse, hvilket hendes forældre syntes var noget mærkeligt noget. Rigmor skulle vel, som alle andre kvinder den gang i begyndelsen af det 19-århundrede, bare vente på at blive gift og få børn...

Valdemar på besøg

Men det blev som faster Anna havde besluttet. Rigmor fik en læreplads som boghandler i Ringe. Og mens hun boede i Ringe, så hun pludselig en flot og tiltrækkende ung mand - Valdemar. Så nu forsøgte Rigmor altid at komme i nærheden af Valdemar, og det endte da også med at de blev kærester.

Det blev så alvorligt mellem de to, at Rigmors forældre gav lov til at Valdemar måtte komme på besøg i Faxe Ladeplads. Han skulle naturligvis overnatte i et lille kammer, for sove sammen var jo helt udelukket når ikke man var gift.

Men der var lige noget med et lille skur for enden af haven hvor Rigmor og Valdemar sneg sig ind i når alle var gået i seng...

Det endte med at Rigmor og Valdemar blev gift - ikke fordi ,,noget gik galt" under besøget i skuret, for der gik mange år før de fik en søn - men fordi de holdt af hinanden.

At finde arbejde var ikke nemt her lige efter første verdenskrig, men det endte med at Rigmor og Valdemar flyttede til Sverige hvor Valdemar skulle bestyre et vognværksted.

Rejste til Canada

Det gik bare ikke. Værkstedet gik fallit, og så købte de, ved at låne penge af familien, et bageri i Sverige. Det gik heller ikke. Senere forsøgte de sig med andre ting - som heller ikke gik, og Rigmor og Valdemar kom til at skylde mange penge væk til både hans og Rigmors familier.

Og så rejste Valdemar til Canada for at finde et arbejde som skovhugger. Meningen var at Rigmor og sønnen Kaj, skulle følge efter når Valdemar var blevet etableret i Canada.

Men så lige pludselig stoppede alle breve fra Valdemar til Rigmor - og siden er der ingen der har hørt fra ham, og ingen der ved hvad der skete.

Når man læser Lisbeth Bruus-Jensens bog, sidder man også, nærmest fra starten, og tænker på hvem er han egentlig ham Valdemar. Er han en plattenslager, eller hvad er det med ham - også selv om der aldrig var tvivl om at han altid opførte sig godt overfor Rigmor, og at der var tale om ægte kærlighed.

Men selv om man pludselig ikke hører mere fra Valdemar, så fortsætter bogen om Rigmor frem til april 1932.

Bogen er skrevet som uddrag af breve, og forfatteren Lisbeth Bruus-Jensen fortæller, at brevene fra Valdemar er gengivet nøjagtigt, mens resten er baseret på breve fra Rigmor, fortællinger og erindringer om hende.

Om forfatteren

Lisbeth Bruus-Jensen er 67 år gammel. Hun er født på Christianshavn, men er hele sit liv kommet i Faxe Ladeplads. De første mange år i familiens hus ,,Enghuset" på Klintevej.

Nu bor hun få meter fra ,,Enghuset" - som hendes bror nu ejer - i et skønt sommerhus, som hendes mand Bo's familie har ejet siden 1940'erne. Lisbeth og Bo har også en lejlighed i Roskilde.

Lisbeth er uddannet lærer og psykolog, og så har hun, for ikke så længe siden, gået på forfatterskole.

Reception

I anledning af udgivelsen af ,,Rigmor" er der reception i Boghuset i Faxe lørdag den 31. oktober kl. 12.

Boghuset i Faxe er det eneste sted man kan købe bogen.